Raúl Cascini desmintió hacerle un juicio a Boca y apuntó contra un periodista: "Nos vamos a ver las caras y va a estar lindo"

Raúl Cascini, que todavía no se había manifestado tras la disolución del Consejo de Fútbol, rompió el silencio con fuertes declaraciones. A qué periodista apuntó.

La disolución del Consejo de Fútbol la semana pasada sacudió fuertemente al mundo Boca Juniors. Juan Román Riquelme optó por quedarse solo con el Chelo Delgado, decisión por la que el Chicho Serna se mostró muy conmovido a las pocas horas de saberse la noticia, pero por la que Raúl Cascini todavía no se había manifestado.

Finalmente, este jueves, una semana después, decidió hablar con la prensa. Sin embrago, no hizo un balance de su gestión ni dio explicaciones de por qué se produjo su salida: "No vengo aclarar nada porque ya saben cómo son las cosas. Me he ido del club...", fue lo único que dijo al respecto.

Las fuertes declaraciones de Raúl Cascini La palabra de Raúl Cascini tras irse de Boca El descargo del Mosquito estuvo dirigida principalmente a desmentir una fuerte versión que surgió en las últimas horas acerca de que iba a comenzar acciones legales contra el club: "Me causa mucha gracia algunas cosas que están diciendo, como que le voy a hacer un juicio al club Yo soy un agradecido a Boca y a nuestro presidente, que es mi amigo", comenzó a exponer.

"Hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar, porque uno tiene familia, tiene amigos, tengo a mis padres, y hay cosas que duelen. Esas cosas me molestan", destacó a continuación. Y cerró su breve intervención con una picante amenaza: "A partir de ahora, que ya no trabajo más en el club, nos vamos a ver las caras, y eso va a estar bueno, va a estar lindo...". Pero, ¿contra quién apuntó específicamente?

Pablo Carrozza había dicho que Cascini podía hacerle juicio a Boca Embed - Cascini le haría a Boca un juicio millonario | Palacios lanzó su carrera como modelo | Nuevo manager Si bien no Raúl Cascini no dio nombres, todo indicaría que sus dichos apuntaron contra el periodista Pablo Carrozza, quien este miércoles por la tarde, 24 horas antes del descargo del exfutbolista, había publicado un informe de 25 minutos en su canal de YouTube dando detalles del supuesto juicio que el exintegrante del Consejo de Fútbol de Boca querría hacerle al club luego de que lo despidieran, algo que fue desmentido por el exladero de Riquelme.