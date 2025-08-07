El motivo médico por el que Raúl Cascini aún no se despidió de Boca

Boca Juniors oficializó la salida de Mauricio Serna y Raúl Cascini, pero el exmediocampista aún no se presentó en el club por recomendación médica.

Lo que comenzó como un rumor se confirmó este miércoles: el Consejo de Fútbol de Boca Juniors dejó de existir. Tras la salida de Mauricio Serna y Raúl Cascini, solo Marcelo Delgado continuará como vínculo entre la dirigencia y el plantel. Mientras Chicho ya se despidió, el caso de Cascini es distinto y hay una razón.

La renuncia de ambos fue aceptada oficialmente esta semana, en medio del momento más crítico del club en lo futbolístico. La derrota ante Huracán en la Bombonera terminó de acelerar una decisión que venía gestándose desde hace tiempo. Las críticas al Consejo por contrataciones fallidas, estilos de juego incompatibles entre técnicos y el manejo interno del plantel desgastaron el proyecto liderado por Juan Román Riquelme.

Por qué Raúl Cascini aún no se despidió de Boca A diferencia de Serna, que se presentó y se despidió del plantel este miércoles, Raúl Cascini aún no pasó por Boca Predio. ¿El motivo? Fue intervenido quirúrgicamente ese mismo día y, aunque se esperaba su visita este jueves, la indicación médica fue clara: reposo absoluto.

La despedida del exvolante, entonces, quedará postergada para después del partido del sábado ante Racing. Se estima que recién la semana que viene se presente formalmente en Ezeiza para cerrar su ciclo.