El récord negativo en la historia de Boca al que se acerca Alan Velasco por su sequía goleadora

Alan Velasco, el segundo refuerzo más caro en la historia del Xeneize, está muy cerca de alcanzar un récord que ningún futbolista desearía tener.

Alan Velasco, el segundo refuerzo más caro en la historia de Boca, no tuvo su mejor inicio en el cuadro de la Ribera. Los hinchas le reprochan su mal presente futbolístico, después de arrancar con una situación que lo marcó: fue el jugador que erró el penal definitivo en la tanda de penales ante Alianza Lima.

Con la llegada de Miguel Ángel Russo al banco de los suplentes, el ex Independiente volvió a ser titular y ganar terreno dentro del once titular, tal es así que se convirtió en una pieza inamovible en el esquema del DT. De todas maneras y luego de sus primeros ocho meses en el cuadro azul y oro, no pudo convertir ningún gol y si su sequía goleadora se mantiene puede alcanzar un récord negativo e indeseado por cualquier futbolista.

El récord negativo que podría alcanzar Alan Velasco Alan Velasco podría convertirse en el futbolista ofensivo con más minutos sin marcar un tanto con la camiseta de Boca desde su debut. Por el momento lleva 1.273 minutos en 23 partidos, pero si este domingo ante Independiente Rivadavia de Mendoza pasa los 32 minutos sin convertir igualará a Rubén Favret, extremo derecho de la década del 70’. Luego, un poco más adelante lo tiene a Lautaro Acosta (1.636) y el récord lista lo ostenta Aaron Molinas, con 2.010 minutos sin marcar goles.

Boca vs Benfica Velasco.JPG Alan Velasco está muy cerca de alcanzar un récord negativo en la historia de Boca. El futuro revelará si el exfutbolista de Dallas consigue poner fin a esta mala racha y dejar atrás una estadística que no refleja su talento ni las expectativas que generó su costoso fichaje (Boca lo pagó por 10 millones de dólares). Por el momento, cada minuto sin marcar lo aproxima a un récord que nadie en el Xeneize querría tener.