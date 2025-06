La fuerte sentencia de Alan Velasco sobre su penal errado en Boca ante Alianza Lima: "No estoy arrepentido"

Boca Juniors se encuentra en Miami preparándose para el Mundial de Clubes. Llegó allí tras un flojo primer semestre que estuvo muy por debajo de las expectativas. La principal frustración fue definitivamente el no clasificar a la Copa Libertadores , de la que quedó afuera al perder ante Alianza Lima luego de que Alan Velasco errara su penal en la tanda .

El penal fallado por Alan Velasco ante Alianza Lima

Embed - El penal fallado por Alan Velasco ante Alianza Lima

A casi 4 meses de esa fatídica noche para el cuadro de la Ribera, el mediocampista ex Independiente habló finalmente sobre aquel yerro y fue contundente al respecto: "El de Alianza Lima es un penal que me tocó errar. También tuve la personalidad de patearlo. Soy consciente de que eso pasó y no estoy para nada arrepentido. Lo sentí así. Uno erra y puede pasar, le pasó a los mejores", apuntó este jueves en diálogo con Radio Continental.