Fernando Gago fue presentado como nuevo DT del Necaxa y recordó su paso por Boca: "Tuve la posibilidad de..."

"Yo recibí un llamado el día martes y el miércoles comuniqué al club que rescindía el contrato por una cláusula de rescisión que el mismo club a mí me puso como despido. La cláusula era muy baja y tuve la posibilidad de salir. Esa fue la realidad y la verdad. Quiero dejar cerrado el tema", relató el ex volante central respecto de su problemática salida de las Chivas.

En ese sentido, se refirió a su paso por Boca: "Me tocó la posibilidad de dirigir al club que me vio crecer. Lo hablé con el sentimiento. A veces es difícil pensarlo. Tomé una decisión. Obviamente, algunos me van a creer, otros no me van a creer... Esto fue así. Lo sabe el club y lo sé yo. Fue todo muy claro", sentenció Gago, dando por concluido el asunto.