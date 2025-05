¿Palazo a Gago? La tajante frase de Gaby Milito al ser presentado como DT de Chivas: "Yo jamás escucharé a..."

Tras el despido de Fernando Gago el 29 de abril (cuya rescisión pudo firmarse recién hoy, 27 de mayo), el de Gabriel Milito había sido el primer nombre en sonar con fuerza para reemplazarlo como DT de Boca Juniors. Sin embargo, a pesar del ofrecimiento que le hicieron desde Brandsen 805, decidió rechazarla y optó por tomar las riendas de las Chivas de Guadalajara.

El Mariscal, de último paso por Atlético Mineiro en 2024, firmó con el conjunto tapatío por dos años. No solo se trata de uno de los dos conjuntos más grandes y populares de México, sino que casualmente es el mismo equipo del que Pintita se marchó mal el pasado octubre con contrato aún vigente para asumir en el Xeneize, lo que dejó al cuadro albirrojo muy resentido con el de la Ribera.

Las declaraciones de Gabriel Milito al asumir como DT de las Chivas

En ese sentido, este martes, durante su presentación oficial como nuevo técnico del Rebaño Sagrado, le preguntaron a Gaby en conferencia del prensa si no podría llegara a hacer con Independiente lo mismo que hizo Gago con Boca. "Estoy acá para cumplir mi contrato y, si es posible y va como todos soñamos, extenderlo. Así lo marca mi historia como entrenador. Mientras trabajo, me centro y agradezco día a día a los que me eligieron para la oportunidad", respondió de manera tajante.

Luego, lanzó una filosa promesa respecto de su compromiso con su nuevo club: "Respeto las decisiones de todo el mundo, pero de la misma manera que a mí no me gustaría, mientras que yo esté en funciones, que la institución busque otro entrenador, yo jamás escucharé a un club mientras pertenezca a Chivas".

Gago se marchó de manera problemática de las Chivas en octubre del 2024. (Foto: @Chivas)

"Lo hice así en mi anterior paso por Atlético Mineiro y en los otros clubes que dirigí (Estudiantes de La Plata, Independiente, O'Higgins de Chile y Argentinos Juniors). Por lo tanto, en esta oportunidad no va a ser diferente; será exactamente igual", sentenció finalmente Milito.