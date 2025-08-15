Ni Pekerman ni el Mono: la sorpresiva decisión que tomaría Riquelme tras la disolución del Consejo de Boca

Juan Román Riquelme estaba decidido a hacer una fuerte reestructuración en Boca después de las salidas de Cascini y Serna, pero de a poco esa idea parece desvanecerse. El motivo.

El complicado presente que atraviesa Boca trajo consigo que Juan Román Riquelme tomará una de las decisiones más fuertes desde que es el presidente del club: desarmar el Consejo de Fútbol después de cinco años de gestión. Sin embargo, el nuevo proyecto que tenía pensado aplicar el ídolo xeneize en lo inmediato de a poco empieza a desvanecerse. ¿Por qué?

La primera idea de Juan Román Riquelme tras la ruptura del Consejo Con las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini, que renunciaron a sus cargos en la institución a pedido de Riquelme, se intensificó aún más la idea principal que tenía en mente el máximo dirigente de Boca: la figura de un mánager de renombre que trabaje en la parte deportiva junto a Marcelo Delgado, la mano derecha de Román, en una especie de Secretaría Técnica.

De hecho, los primeros candidatos a quedarse con el puesto en cuestión salieron rápidamente a la luz: José Pekerman y Carlos Fernando Navarro Montoya. No obstante, antes de empezar con las reuniones, todo parece indicar que esa primera idea del presidente quedará, por el momento, en stand by.

Pékerman dejó el equipo y será reemplazado por su ayudante de campo Foto: EFE Néstor Pekerman era uno de los máximos apuntados por Riquelme para el puesto de mánager en Boca. Foto: EFE El sorpresivo cambio de postura Las salidas de los dos integrantes del Consejo descomprimieron un poco el clima externo y esas tareas ahora están siendo cubiertas por tres delegados del Xeneize, cuyos nombres todavía no trascendieron, que trabajan en conjunto con el Chelo Delgado en la conducción deportiva.