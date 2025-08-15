El futuro de Claudio Echeverri: aseguran que un gigante de Europa envió una oferta para sacarlo del City

En las últimas horas, medios británicos informaron que el Manchester City recibió un nuevo ofrecimiento formal para desprenderse de Claudio Echeverri. Lo quiere un equipo campeón de Champions.

Ya es un hecho que Claudio Echeverri saldrá del Manchester City en el actual mercado de pases. La decisión se da por un motivo claro: Pep Guardiola no puede garantizarle minutos de juego y, tanto el DT español como el Diablito, coinciden en que lo mejor es salir ganar rodaje a otros clubes europeos.

En ese sentido, ya hay varios equipos del Viejo Continente que mostraron un firme interés en contar con el delantero de 19 años. Los primeros en salir a la luz fueron el Girona de España, asociado a los Citizens por el City Group, y la Roma de Italia, ambos mediante un préstamo por un año.

Borussia Dortmund, el nuevo club que negocia por Claudio Echeverri Luego de que no haya avances con ningunos de los dos clubes en cuestión, en las últimas horas apareció un nuevo y tentador destino al que podría llegar Echeverri: nada menos que el Borussia Dortmund. Según informó el periodista de Sky Sports, Florian Plettenberg, el gigante alemán ya elevó una oferta formal a Inglaterra para hacerse con los servicios del ex River.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Plettigoal/status/1956384016543654379&partner=&hide_thread=false EXCLUSIVE | Borussia Dortmund have submitted an offer to Manchester City for Claudio #Echeverri.#BVB are pushing for a loan deal with a buy option for the 19 y/o playmaker, who is under contract with #MCFC until 2028.



City gem has several options on the table. It also… pic.twitter.com/TNImmoUGBk — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 15, 2025 En los papeles, los dirigidos por el croata Niko Kovac ofrecieron una cesión de 12 meses con opción de compra (no trascendieron los montos). Sin embargo, este último punto sería una de las principales trabas: no está en los planes del Manchester City desprenderse del Diablito en el futuro cercano, en caso de que la rompa en otro club.