Hansi Flick apuntó contra la directiva de Barcelona por no inscribirles a los refuerzos para el debut: "No estoy muy..."

El entrenador Hansi Flick se mostró muy molesto porque los refuerzos del Barcelona no están habilitados para el primer partido oficial de la temporada 2025/26.

Sufre Fllick: queda un día para el debut en La Liga y el Barcelona todavía no pudo habilitar sus refuerzos.

Este sábado por la tarde (a las 14:30 horas de Argentina), el Barcelona comenzará la defensa del título obtenido la temporada pasada recibiendo al Mallorca por la fecha 1 de La Liga de España. Sin embargo, a un día para el debut oficial, el Culé todavía no pudo habilitar a los nuevos refuerzos y la dirigencia trabaja a contrarreloj para que todos ellos estén a disposición de Hansi Flick.

El palazo de Flick a la directiva del Barcelona por la situación de los refuerzos No obstante, el entrenador alemán se sentó en conferencia de previo previo al estreno del Blaugrana en el torneo doméstico y expresó su enojo por esta situación: "Como pueden imaginar no estoy muy contento y tenemos que esperar hasta mañana", comenzó diciendo el DT.

En paralelo, Flick recordó lo vivido el año pasado con Dani Olmo, cuando el volante ofensivo español se perdió varios partidos por una situación similar: "Ocurrió lo mismo el curso pasado. Hay que centrarse en lo que podemos hacer", dijo el alemán. Después bajó el tono del reclamo y expresó: "En lo demás, confío en el club".

Hansi Flick El entrenador alemán todavía no tiene certezas de si podrá o no contar con las caras nuevas para el debut. EFE Los jugadores que no están habilitados en La Liga y por qué Las restricciones financieras vuelven a poner en jaque al Barcelona en el inicio de una temporada. Así como ocurrió en la 24/25, el conjunto español aún no pudo anotar a los nuevos refuerzos porque no cumple con el equilibrio presupuestario que impone La Liga.