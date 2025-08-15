La sorpresiva formación que piensa Russo en Boca para visitar a Independiente Rivadavia: cambio táctico y dos dudas

Miguel Ángel Russo sigue probando nombres para intentar cortar la peor racha sin victorias en la historia de Boca ante la Lepra mendocina, aunque ya hay un probable equipo para jugar en Mendoza.

Miguel Ángel Russo hace las últimas pruebas antes de definir el 11 que saldrá a jugar en el Malvinas Argentinas.

Nunca alguien necesitó tanto una victoria como Boca en este momento. Al equipo de Miguel Ángel Russo le urge cortar la racha de 12 partidos sin triunfos, la peor de la historia del club, no solo para salir del bache futbolístico e intentar repuntar en el Clausura, sino también para tratar de calmar las fuertes críticas que recaen en la dirigencia del Xeneize en medio de la reestructuración que está llevando a cabo Juan Román Riquelme.

Las pistas de Russo en el 11 de Boca para el domingo En la práctica del jueves en la Bombonera, el entrenador de 69 años paró dos equipos en el ensayo de fútbol y mezcló nombres, pero con una particularidad: incluyó a los delanteros titulares en un equipo y a los defensores en otro. Así, Edinson Cavani y Miguel Merentiel formaron la dupla de ataque contra Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

Ahí es donde aparecen las primeras pistas en el 11 que saldrá a jugar el próximo domingo desde las 20:30 ante Independiente Rivadavia. Y es que Nicolás Figal y Ayrton Costa, ya recuperados de sus respectivas lesiones, conformaron la nueva dupla central. A priori, el primero tomará el lugar de Rodrigo Battaglia -pasará a la mitad de la cancha y saldrá Malcom Braida-, mientras que la duda recae entre Costa o Marco Pellegrino, de gran actuación en los últimos partidos.

Figal y Costa Figal y Costa ya están recuperados y podrían ser parte del equipo titular para jugar ante Independiente Rivadavia. El medio es bastante claro, con Leandro Paredes y el ex Atlético Mineiro como doble cinco. No obstante, la duda de Russo aparece en el tercer nombre como posible acompañante: Alan Velasco, para tener un creativo y más peso ofensivo, o el chileno Williams Alarcón, con el que ganaría más juego con tres volantes bien marcados.