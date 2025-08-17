Los medios españoles ya le pusieron fecha de debut a Franco Mastantuono en el Real Madrid ¿cuando será?

Franco Mastantuono, flamante fichaje del Merengue, ya tiene fecha para su estreno con la camiseta del club más ganador de la historia del fútbol.

Franco Mastantuono ya tiene fecha para su debut en el Real Madrid.

Franco Mastantuono ya se acopló y conoció a todos sus nuevos compañeros del Real Madrid. El volante de 18 años fue presentado el pasado jueves en el club más ganador de todos los tiempos y el viernes tuvo su primera práctica bajo las órdenes de Xabi Alonso, el entrenador que pidió expresamente su fichaje.

Tras su llegada al Merengue, todos los hinchas se preguntan cuándo se dará el tan ansiado debut del surgido en Azul. Este martes a las 16:00 (hora de Argentina), el cuadro de la capital española recibirá en el Santiago Bernabéu al Osasuna por la primera jornada de la Liga de España. En un principio, todos especulan con que Franco será convocado, pero no sumará minutos.

Mastantuono Real Madrid Franco Mastantuono tuvo su primer entrenamiento en el Real Madrid. Foto: @realmadrid ¿Cuando podría debutar Franco Mastantuono en el Real Madrid? Sin embargo, según informó el Diario AS en una publicación que realizó este domingo por la mañana, Xabi Alonso tiene en mente darle un poco de rodaje al argentino y es probable que sume unos minutos en el segundo tiempo del partido de este martes.

Además, el posible debut de Franco Mastantuono se relaciona con las bajas de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga. Los dos futbolistas son piezas indispensables en el mediocampo del Real Madrid y al no tener mucho recambio, el entrenador español tendrá como variante al exfutbolista de River.