Quién es el futbolista por el que Real Madrid inscribió a Franco Mastantuono en el Castilla

Con la inscripción de Mastantuono en el Castilla, Real Madrid todavía puede incorporar antes del cierre del mercado.

Real Madrid sorprendió con una jugada estratégica en el mercado de pases: inscribió a Franco Mastantuono en el Castilla gracias a la elección del número 30 por parte del exjugador de River Plate, lo que le permitió liberar un cupo en la lista principal de LaLiga y mantener abierta la chance de sumar un refuerzo más.

El juvenil argentino, que debutó en River con el mismo dorsal, facilitó así que el Merengue pueda aprovechar la reglamentación de LaLiga, que obliga a inscribir con dorsales del 1 al 25 a los jugadores de Primera. En este caso, la Casa Blanca tiene ocupadas 24 de esas plazas, lo que deja un espacio libre para un fichaje extra antes del cierre del mercado el 1° de septiembre.

Según medios como Marca, Diario AS y Daily Mail, ese lugar estaría reservado para Ibrahima Konaté, defensor del Liverpool. El francés atraviesa un momento complejo: en Inglaterra lo critican por su rendimiento en los primeros partidos de la temporada y, además, mantiene diferencias con la dirigencia de los Reds, ya que pidió triplicar su salario para renovar un contrato que vence en 2026.

konate Real Madrid apunta a Konaté como posible refuerzo para la temporada 2025/26. X @JacobsBen Real Madrid estaría dispuesto a pagar hasta 25 millones de euros, una cifra bastante menor a la cláusula de rescisión del jugador (60 millones) y también inferior al monto que pretende el Liverpool. Con 26 años, Konaté aparece como la gran apuesta defensiva de Carlo Ancelotti para la campaña 2025/26.