El fuerte cuestionamiento de Tebas al Real Madrid por la inscripción de Mastantuono: "Le dieron la 30 y..."

Javier Tebas reavivó el debate sobre la normativa de inscripción de planteles y acusó al Real Madrid de distorsionar el reglamento.

“Le dieron la 30 y no jugará en la filial”, señaló Tebas en una entrevista con RNE, advirtiendo que esta práctica “distorsiona la normativa” que fija un límite de 25 jugadores para los planteles de Primera División.

Javier Tebas, contra el Real Madrid por Mastantuono Tebas acusó al Real Madrid de inscribir a Mastantuono con ficha de filial sin que juegue allí Tebas acusó al Real Madrid de inscribir a Mastantuono con ficha de filial sin que juegue allí. RTVE El dirigente recordó que en otros casos, como el de Vinicius Jr., el jugador sí participó con el equipo reserva tras ser inscrito con esa licencia. “Si se exige máxima transparencia, hay que analizar estos casos. Creo que pueden hacerlo”, ironizó.

Sus declaraciones se enmarcan en un momento de revisión de las reglas de inscripción y del control financiero, con algunos clubes apurados para cerrar registros antes del final del mercado. “Siempre aparecen clubes que tardan más en inscribirse”, dijo entre risas, sin dar nombres.

Elogios cruzados entre el Real Madrid y River por Mastantuono Más allá de la polémica, la presentación de Mastantuono estuvo marcada por los gestos de cordialidad entre Real Madrid y River. Florentino Pérez dedicó un mensaje especial al club argentino: “Una mención especial para River, un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y de América. Sentimos profunda admiración por el club donde se forjaron muchas leyendas del Real Madrid, entre ellas Alfredo Di Stéfano”.