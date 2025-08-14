Video: la emoción de los padres de Franco Mastantuono durante su presentación en Real Madrid

Franco Mastantuono fue finalmente presentado como flamante refuerzo del Real Madrid. Este jueves 14 de agosto, el día que cumplió 18 años, le dieron la bienvenida oficial en el club, en el que recorrió las instalaciones, le entregaron su camiseta, que lucirá el dorsal número 30, y realizó su primera conferencia de prensa como jugador merengue.

Antes de hablar con los medios, fue introducido por Florentino Pérez, quien le dio el pie para decir sus primeras palabras en la Casa Blanca. "Es un día muy especial para mí, se me cumple un sueño como futbolista y como persona que es llegar al Real Madrid, el club más grande del mundo, como dijo el presidente", comenzó su discurso el joven crack de Azul.

La presentación de Mastantuono y la emoción de sus padres La presentación de Mastantuono y la emoción de sus padres Tras esto, se refirió a su familia, que estaba allí presente para acompañarlo: "Estoy muy contento, quiero transmitir esa alegría porque va a ser un día recordado para mi historia. Sobre todo quería agradecer a mi gente, a mamá, a papá, a Valen, a Lu (sus hermanos). La verdad que son indispensable para mí, los quiero mucho, quiero que lo puedan disfrutar como lo estoy haciendo yo, y me enorgullece que estén ahí y lo puedan disfrutar".

Mientras iba pronunciando estas palabras, la cámaras enfocaron a sus padres, que no ocultaron su emoción ante semejante momento. Mientras la mamá sonreía conmovida y tragaba saliva, el padre no pudo contener sus lágrimas y debió secarse los ojos con sus manos. Esta emotiva imagen rápidamente se hizo viral en redes y medios de Argentina, España y todo el mundo.