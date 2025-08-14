En su presentación en Real Madrid, a Mastantuono le preguntaron por el mejor jugador del mundo y no dudó: "Para mí es..."

Ya como nuevo jugador del Real Madrid, la casa de Cristiano Ronaldo, a Franco Mastantuono le pidieron que diga quién es el mejor futbolista de todos.

Este jueves 14 de agosto, el día que cumplió 18 años, Franco Mastantuono finalmente fue presentado como flamante refuerzo del Real Madrid. Si bien aún es una incógnita qué rol ocupará en el primer equipo, sus grandes rendimientos en River y los buenos comentarios que ha hecho de él Xabi Alonso dan pie a pensar que logrará hacerse un lugar.

Esta mañana se le entregó su camiseta (vestirá la número 30) y dio su primera recorrida oficial por el club. Luego realizó la conferencia de prensa protocolar para darse a conocer ante los medios y los fanáticos españoles. Allí, ante los ojos de todo el mundo merengue, le preguntaron quién era para él el mejor futbolista del mundo, una pregunta nada inocente considerando todas las leyendas que pasaron a lo largo de la historia por la Casa Blanca.

Mastantuono eligió a Messi como el mejor en plena presentación en Real Madrid Mastantuono eligió a Messi como el mejor en plena presentación en Real Madrid Sin dejarse condicionar por el lugar en el que estaba, no dudó al dar su veredicto: "Para mí es el mejor jugador del mundo es Lionel Messi. Soy argentino y creo que en los últimos años el mejor es él", señaló sin pestañear, a pesar de saber que la Pulga no tiene buena fama para el cuadro de la capital española y del favoritismo generalizado por Cristiano Ronaldo.

"Sé que Messi significó mucho para el Barcelona y para los argentinos que lo vimos jugar", reconoció al respecto. Y agregó a continuación: "Creo que el Madrid es el club más grande del mundo, así es la historia. Yo vengo a hacer mi camino, quiero que los fanáticos se sientan contentos de lo que haga en la cancha".