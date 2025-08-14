El jugador del fútbol argentino que fue convocado por Lionel Scaloni y será vendido a un histórico de Italia
Un futbolista de la Selección argentina, que fue citado por primera vez en la última fecha FIFA, está a mínimos detalles de pasar a la liga italiana y convertirse en la venta más cara en la historia de su club.
En la fecha FIFA de junio, Lionel Scaloni decidió "premiar" a un selecto grupo de futbolistas que se venían destacando mucho en el fútbol argentino y los citó para los partidos ante Chile y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas. Resulta que, dos meses más tarde, uno de ellos está a punto de ser vendido a un club histórico de Italia.
Claro, hay que quitar de plano a Franco Mastantuono, que justamente fue presentado este jueves 14 de agosto como flamante refuerzo del Real Madrid y arrancó oficialmente su etapa en la Casa Blanca. No obstante, hay otro jugador que tuvo su primera vez en la Scaloneta en junio y seguirá los mismos pasos que el ex River.
Lionel Scaloni apuntó bien: Mariano Troilo jugará en la Serie A de Italia
Se trata de Mariano Troilo, el defensor central de Belgrano de Córdoba que seguirá su carrera en la Serie A. Si bien el Pisa, equipo recién ascendido a la máxima categoría de Italia, insistió durante gran parte del mercado por él, el Parma elevó una oferta superadora y negocia los detalles finales con el equipo cordobés para que el zaguero pegue el salto a Europa.
La operación, en principio, se cerraría en una cifra cercana a los 8 millones de euros sumado a una plusvalía del 20% para el Pirata. Si finalmente se hace en esos números, el jugador de 22 años se convertirá en la venta más cara en la historia del club.
Troilo fue la gran sorpresa de Lionel Scaloni en la lista de junio junto a Franco Mastantuono y Kevin Lomónaco, los otros citados del fútbol argentino, aunque no sumó minutos de manera oficial con la Selección argentina. En Belgrano disputó un total de 57 partidos y marcó dos goles. Ahora, dará el gran salto a Europa para seguir en la mira del DT campeón del mundo.