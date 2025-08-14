El jugador del fútbol argentino que fue convocado por Lionel Scaloni y será vendido a un histórico de Italia

Un futbolista de la Selección argentina, que fue citado por primera vez en la última fecha FIFA, está a mínimos detalles de pasar a la liga italiana y convertirse en la venta más cara en la historia de su club.

En la fecha FIFA de junio, Lionel Scaloni decidió "premiar" a un selecto grupo de futbolistas que se venían destacando mucho en el fútbol argentino y los citó para los partidos ante Chile y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas. Resulta que, dos meses más tarde, uno de ellos está a punto de ser vendido a un club histórico de Italia.

Claro, hay que quitar de plano a Franco Mastantuono, que justamente fue presentado este jueves 14 de agosto como flamante refuerzo del Real Madrid y arrancó oficialmente su etapa en la Casa Blanca. No obstante, hay otro jugador que tuvo su primera vez en la Scaloneta en junio y seguirá los mismos pasos que el ex River.

Lionel Scaloni apuntó bien: Mariano Troilo jugará en la Serie A de Italia Se trata de Mariano Troilo, el defensor central de Belgrano de Córdoba que seguirá su carrera en la Serie A. Si bien el Pisa, equipo recién ascendido a la máxima categoría de Italia, insistió durante gran parte del mercado por él, el Parma elevó una oferta superadora y negocia los detalles finales con el equipo cordobés para que el zaguero pegue el salto a Europa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/1956017117012127881&partner=&hide_thread=false Mariano Troilo está muy cerca de ser refuerzo del Parma.

*Belgrano trabaja en los detalles finales de su traspaso en una operación de €6.5M más 1M en objetivos y una plusvalía del 20%. De cerrarse, será un contrato por 5 años para "Nano".

@jdanibarcelo pic.twitter.com/moTBJCYdPl — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 14, 2025 La operación, en principio, se cerraría en una cifra cercana a los 8 millones de euros sumado a una plusvalía del 20% para el Pirata. Si finalmente se hace en esos números, el jugador de 22 años se convertirá en la venta más cara en la historia del club.