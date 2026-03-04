Bombazo: el DT multicampeón que tiene Real Madrid en el radar para reemplazar a Álvaro Arbeloa

La aguas en el Real Madrid no se calmaron con la salida de Xabi Alonso. Álvaro Arbeloa, quien asumió en enero de manera interina, fue ratificado provisoriamente en el cargo tras los buenos resultados conseguidos en sus primeros partidos. Sin embargo, las recientes caídas en LaLiga y la pérdida de la punta hacen que su estadía se haya vuelto inestable.

Si bien apuntaban a que el exdefensor se mantendría en el cargo hasta mitad de año, cuando finalizara la temporada, y pese a la clasificación a octavos de la Champions League, en la Casa Blanca comienzan a mirarlo de reojo y continúan analizando alternativas para reemplazarlo. En ese sentido, en las últimas horas trascendió el nombre de un consagrado entrenador que estaría en la mira del cuadro blanco.

Real Madrid considera a Massimiliano Allegri como reemplazo de Arbeloa Massimiliano Allegri Allegri dirige al Milan desde 2025. EFE Se trata de Massimiliano Allegri, multicampeón en el fútbol italiano y que en 2025 regresó al AC Milan. Con el Diavolo marcha segundo en la Serie A a 10 puntos de su eterno rival, el Inter, con el que se enfrentará este fin de semana. En caso de no conseguir un triunfo en el derbi, quedaría prácticamente sin chances en la lucha por el título liguero y fuera de toda competencia, puesto que ya quedó eliminado de la Copa Italia y este año no participó en torneos internacionales.

El Real Madrid ya había buscado al entrenador de 58 años en dos oportunidades, primero en 2019 y luego en 2021, pero en ninguna las negociaciones llegaron a buen puerto. Según indicó en las últimas horas el popular diario deportivo Correre dello Sport, el cuadro merengue intentará avanzar nuevamente por él, a la espera de que la tercera sea la vencida.