Así quedó el cuadro de octavos de la Champions League: ¡hay Real Madrid-Manchester City!

Este viernes quedaron confirmados los cruces de la fase final de la Champions League y los emparejamientos son electrizantes. ¿Contra quién va cada potencia?

Se definió el cuadro final de la Champions League 2025/26 y hay cruces muy picantes.

La fase más atrapante de la Champions League ya está en marcha. Tras el cierre de la etapa de liga y los playoffs, en Nyon (Suiza) se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final y el cuadro rumbo a la gran final quedó oficialmente definido. Con 16 equipos en carrera, el camino a Budapest empieza a tomar forma.

Con Real Madrid-City como plato fuerte, así quedó el cuadro final de la Champions League Y el bolillero no tardó en entregar una bomba: Real Madrid vs Manchester City. Un clásico moderno de la competencia que ya es costumbre en instancias decisivas. Será el quinto año consecutivo en el que españoles e ingleses se enfrenten en la Orejona, en lo que tranquilamente podría ser una final anticipada.

La ida será en el Estadio Santiago Bernabéu y la vuelta en el Etihad Stadium. No obstante, el ganador no tendrá descanso: en cuartos lo espera el que avance entre de la serie entre Atalanta y Bayern Múnich.

En la misma mitad del cuadro, pero en la parte superior, aparece otro choque entre potencias: PSG-Chelsea. De ahí saldrá un equipo que en la siguiente ronda se cruzará con el vencedor del duelo entre Galatasaray y Liverpool. Un camino bravo, con candidatos pesados desde el arranque.

Del otro lado de la llave saldrá el segundo finalista. ¿Los cruces? Newcastle United-Barcelona, Atlético de Madrid-Tottenham Hotspur, Bodo Glimt-Sporting Lisboa y Bayer Leverkusen-Arsenal.