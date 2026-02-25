Octavos de la Champions League 2026: todos los clasificados y cuándo se sortean los cruces
Finalizados los Playoffs, quedaron definidos los equipos que disputarán los octavos de la Champions League y ya hay fecha para el sorteo de los emparejamientos.
Concluida la instancia de Playoffs, quedaron definidos los clasificados a los octavos de final de la UEFA Champions League. Este viernes se realizará el sorteo que determinará los emparejamientos hasta la gran final, en una ceremonia que se podrá seguir desde las 8 (hora argentina) a través de los canales oficiales de la UEFA.
Los 8 cabezas de serie en los octavos de final de la Champions League
Los ocho equipos que avanzaron directamente como cabezas de serie son Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City.
Los 8 clasificados desde los Playoffs de la Champions League
Desde los Playoffs lograron meterse en la fase eliminatoria Paris Saint-Germain, Galatasaray, Real Madrid, Atalanta, Newcastle United, Atlético de Madrid, Bodo/Glimt y Bayer Leverkusen.
Los posibles cruces de los octavos de final de la Champions League
De acuerdo al cuadro preliminar, los posibles cruces podrían darse de la siguiente manera:
- PSG/Newcastle vs Barcelona/Chelsea
- Galatasaray/Atlético de Madrid vs Liverpool/Tottenham
- Real Madrid/Bodo Glimt vs Manchester City/Sporting
- Atalanta/Leverkusen vs Arsenal/Bayern Munich
Entre los argentinos que siguen en competencia aparecen Alexis Mac Allister con Liverpool, Cristian "Cuti" Romero con Tottenham, Enzo Fernández y Alejandro Garnacho en Chelsea. Desde los Playoffs avanzaron, entre otros, Franco Mastantuono con Real Madrid, Nahuel Molina y Julián Álvarez con Atlético de Madrid, Exequiel Palacios con Bayer Leverkusen y Mauro Icardi con Galatasaray.