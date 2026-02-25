Octavos de la Champions League 2026: todos los clasificados y cuándo se sortean los cruces

Finalizados los Playoffs, quedaron definidos los equipos que disputarán los octavos de la Champions League y ya hay fecha para el sorteo de los emparejamientos.

Tras los Playoffs quedaron confirmados los 16 equipos que siguen en carrera en busca del sueño de levantar la Champions League.

Concluida la instancia de Playoffs, quedaron definidos los clasificados a los octavos de final de la UEFA Champions League. Este viernes se realizará el sorteo que determinará los emparejamientos hasta la gran final, en una ceremonia que se podrá seguir desde las 8 (hora argentina) a través de los canales oficiales de la UEFA.

Los 8 cabezas de serie en los octavos de final de la Champions League Lamine Yamal Barcelona PSG Barcelona y PSG podrían volver a verse las caras en los octavos de final de la Champions. EFE Los ocho equipos que avanzaron directamente como cabezas de serie son Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City.

Los 8 clasificados desde los Playoffs de la Champions League Desde los Playoffs lograron meterse en la fase eliminatoria Paris Saint-Germain, Galatasaray, Real Madrid, Atalanta, Newcastle United, Atlético de Madrid, Bodo/Glimt y Bayer Leverkusen.

Los posibles cruces de los octavos de final de la Champions League Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChampionsLeague/status/2026790656002097342&partner=&hide_thread=false Do you see your team?



The last 16 is locked in #UCL pic.twitter.com/dTQAgc6x4N — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2026 De acuerdo al cuadro preliminar, los posibles cruces podrían darse de la siguiente manera: