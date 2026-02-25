Real Madrid venció 2-1 al Benfica, se impuso 3-1 en el global y avanzó a octavos de final

Tras el 1-0 en Lisboa, Real Madrid sentenció la serie en el Bernabéu con los goles de Tchouaméni y Vinícius. Silva le había dado el empate parcial al Benfica.

Real Madrid venció a Benfica en el Bernabéu y avanzó a octavos.

Por el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League, Real Madrid superó 2-1 al Benfica en el Santiago Bernabéu y, tras lo que había sido el triunfo 1-0 en la ida en Lisboa, se aseguró el pasaje a los octavos de final, en los que enfrentará a Sporting Club de Portugal o Manchester City.

En un partido intenso, la visita abrió el marcador mediante Rafa Silva para igualar el global, pero la reacción fue inmediata: Eduardo Camavinga empató con un potente remate desde afuera del área y, más tarde, Vinícius definió tras una corrida decisiva para asegurar el pase.

El equipo español ahora enfrentará a Sporting de Lisboa o Manchester City.

¡BENFICA LO ARRANCA GANANDO EN EL BERNABÉU! Una gran jugada que inició Richard Ríos y Rafa Silva que anota contra Real Madrid para empatar la serie.

Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/js0uZLl5As — SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/js0uZLl5As — SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026 El gol de Tchouaméni para el empate de Real Madrid El gol de Tchouaméni para el empate de Real Madrid El gol de Vinícius para el 2-1 del Real Madrid El gol de Vinícius para el 2-1 del Real Madrid El resto de la jornada de la Champions League En París, PSG empató 2-2 con Mónaco y avanzó con un global de 5-4. Akliouche abrió la cuenta para la visita, pero la expulsión de Coulibaly cambió el trámite.

Marquinhos igualó y Khvicha Kvaratskhelia marcó el tanto decisivo. Jordan Teze descontó sobre el final, aunque no evitó la clasificación parisina.