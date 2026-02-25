Real Madrid venció 2-1 al Benfica, se impuso 3-1 en el global y avanzó a octavos de final
Tras el 1-0 en Lisboa, Real Madrid sentenció la serie en el Bernabéu con los goles de Tchouaméni y Vinícius. Silva le había dado el empate parcial al Benfica.
Por el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League, Real Madrid superó 2-1 al Benfica en el Santiago Bernabéu y, tras lo que había sido el triunfo 1-0 en la ida en Lisboa, se aseguró el pasaje a los octavos de final, en los que enfrentará a Sporting Club de Portugal o Manchester City.
En un partido intenso, la visita abrió el marcador mediante Rafa Silva para igualar el global, pero la reacción fue inmediata: Eduardo Camavinga empató con un potente remate desde afuera del área y, más tarde, Vinícius definió tras una corrida decisiva para asegurar el pase.
El equipo español ahora enfrentará a Sporting de Lisboa o Manchester City.
El gol de Rafa Silva para el 1-0 de Benfica
El gol de Tchouaméni para el empate de Real Madrid
El gol de Vinícius para el 2-1 del Real Madrid
El resto de la jornada de la Champions League
En París, PSG empató 2-2 con Mónaco y avanzó con un global de 5-4. Akliouche abrió la cuenta para la visita, pero la expulsión de Coulibaly cambió el trámite.
Marquinhos igualó y Khvicha Kvaratskhelia marcó el tanto decisivo. Jordan Teze descontó sobre el final, aunque no evitó la clasificación parisina.
Atalanta protagonizó una remontada histórica y eliminó a Borussia Dortmund tras vencer 4 a 1 en Bérgamo, resultado que le permitió revertir la derrota 2 a 0 sufrida en Alemania y clasificarse a los octavos de final de la UEFA Champions League.
El local abrió rápido el marcador con Gianluca Scamacca, que empujó un centro de Lorenzo Bernasconi. Antes del descanso, Davide Zappacosta amplió con un remate que se desvió en Ramy Bensebaini e igualó la serie global.
En el complemento, Mario Pasalic marcó el tercero y puso a Atalanta arriba en la eliminatoria. Borussia Dortmund reaccionó mediante Karim Adeyemi y volvió a meterse en partido.
Sin embargo, cuando todo parecía dirigirse a los penales, un error de Gregor Kobel derivó en un penal cometido por Bensebaini.
En la última jugada, Lazar Samardzic selló el 4 a 1 definitivo y consumó una clasificación épica para el conjunto italiano.
Fuente: NA