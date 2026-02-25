Video: el nuevo cruce picante entre Otamendi y Vinícius Júnior en Real Madrid-Benfica en el Bernabéu

Otamendi y Vinícius protagonizaron un duelo cargado de roces, protestas y un gol decisivo que terminó inclinando la balanza en la Champions League.

Tal como había sucedido en Portugal, Otamendi y Vinicius jugaron un duelo aparte en el Bernabéu.

La primera fricción llegó temprano. A los seis minutos, el brasileño entró al área con peligro y Otamendi se barrió con lo justo para impedir la jugada. Vinicius reclamó penal, pero ni el árbitro ni el VAR consideraron infracción y el juego continuó entre protestas.

El clima siguió subiendo durante un tiro de esquina. Con el delantero merengue muy activo en las discusiones, el zaguero argentino se dirigió al árbitro y lanzó: “Está hablando mucho, está hablando mucho”, con su rival a escasos metros. En la ida ya habían tenido un cruce verbal que no había pasado inadvertido.

Así fue el duelo Otamendi vs Vinícius en Real Madrid-Benfica. ESPN En el segundo tiempo llegó el choque más fuerte. Otamendi fue con vehemencia a cortar a Vinicius y lo impactó con un topetazo. La acción elevó aún más la tensión y, en la jugada siguiente, el defensor vio la tarjeta amarilla tras una falta sobre Aurélien Tchouaméni.