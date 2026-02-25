Video: el nuevo cruce picante entre Otamendi y Vinícius Júnior en Real Madrid-Benfica en el Bernabéu
Otamendi y Vinícius protagonizaron un duelo cargado de roces, protestas y un gol decisivo que terminó inclinando la balanza en la Champions League.
El enfrentamiento entre Real Madrid y Benfica por la UEFA Champions League dejó un duelo aparte dentro del campo. Nicolás Otamendi y Vinícius Júnior volvieron a cruzarse tras los roces de la ida y protagonizaron un partido caliente en el estadio Santiago Bernabéu.
La primera fricción llegó temprano. A los seis minutos, el brasileño entró al área con peligro y Otamendi se barrió con lo justo para impedir la jugada. Vinicius reclamó penal, pero ni el árbitro ni el VAR consideraron infracción y el juego continuó entre protestas.
El clima siguió subiendo durante un tiro de esquina. Con el delantero merengue muy activo en las discusiones, el zaguero argentino se dirigió al árbitro y lanzó: “Está hablando mucho, está hablando mucho”, con su rival a escasos metros. En la ida ya habían tenido un cruce verbal que no había pasado inadvertido.
Así fue el duelo Otamendi vs Vinícius en Real Madrid-Benfica
En el segundo tiempo llegó el choque más fuerte. Otamendi fue con vehemencia a cortar a Vinicius y lo impactó con un topetazo. La acción elevó aún más la tensión y, en la jugada siguiente, el defensor vio la tarjeta amarilla tras una falta sobre Aurélien Tchouaméni.
El desenlace terminó favoreciendo al brasileño. A los 35 minutos, Vinícius encaró con velocidad, dejó atrás la marca del argentino y definió para poner el 2-1 parcial, gol que encaminó la clasificación del Real Madrid y selló la eliminación del Benfica de la competencia europea.