La otra provocación: el gesto de Otamendi a Vinícius Jr que también generó un fuerte cruce

Sobre el final del partido, Nicolás Otamendi le hizo un picante gesto al extremo brasileño que fue captado por las cámaras y generó revuelo en las redes.

La ida de los 16avos de final de la UEFA Champions League entre Benfica y Real Madrid tuvo de todo: tensión, polémicas y un clima caliente que no dio respiro desde el pitazo inicial hasta el cierre.

En el primer tiempo se encendió la mecha con un fuerte cruce entre Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni frente a Kylian Mbappé y Vinícius Jr. Empujones, discusiones y un clima que anticipaba una noche espesa en Lisboa. A eso se sumaron la expulsión de Mourinho y la activación del protocolo antirracismo tras el gol del extremo brasileño, en una secuencia que elevó aún más la temperatura del encuentro.

Pero la historia no terminó ahí. Sobre el cierre, en un segundo tiempo que tuvo 12 minutos de adición, Otamendi y Vinícius volvieron a quedar cara a cara. En un tiro de esquina, el defensor argentino se plantó junto al brasileño y, en medio de otro intercambio verbal, levantó su camiseta para exhibir el tatuaje de la Copa del Mundo que luce en el pecho, acompañado por los trofeos de la Finalissima y la Copa América. Un gesto cargado de simbolismo, con sonrisa incluida, mientras se acomodaba para defender la pelota parada que finalmente fue despejada.

El cruce entre Nicolás Otamendi y Vinícius Jr Los picantes idas y vueltas entre Otamendi y Vinicius durante todo el partido Ese fue apenas uno de los tantos capítulos del duelo personal que sostuvieron durante la noche. El primer gran encontronazo había llegado a los 36 minutos del primer tiempo: con Rafa Silva tendido en el césped, Otamendi y Prestianni increparon a Vinícius, Mbappé y Rüdiger, que intentaban asistir al portugués. El partido ya se jugaba con los dientes apretados.