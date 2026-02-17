Escándalo en la Champions: Vinícius Jr. acusó a Prestianni de insultos racistas en pleno Benfica-Real Madrid

El encuentro entre Benfica y Real Madrid estuvo demorado cerca de 10 minutos luego de que Vinícius Jr. señalara que Gianluca Prestianni le dijo "mono".

El crack brasileño abrió el marcador con un auténtico golazo en el arranque del segundo tiempo, a los 50 minutos. Tras el tanto, rápidamente se armó un tumulto y el 7 del Merengue fue a buscar desesperado al árbitro del encuentro para acusar al argentino de 20 años de decirle "mono", por lo que el juego quedó momentáneamente interrumpido.

Vinícius acusó a Gianluca Prestianni de decirle "mono" Vinícius acusó a Gianluca Prestianni de decirle "mono" En primera instancia, sin saber qué había sucedido, el juez francés Francois Letexier había amonestado a Vini por festejo desmedido (se había puesto a bailar enfrente del público local). Luego de que le contaran, procedió a frenar el partido para corroborar las acusaciones del hombre de la Casa Blanca, puesto que por actos de racismo el protocolo indica que los compromisos pueden ser cancelados, sin importar el momento.

El cuerpo arbitral procedió a revisar las distintas grabaciones del partido para evaluar los hechos. Sin embargo, el acto denunciado no se pudo comprobar, ya que en el momento en el que Prestianni lanzó el presunto insulto racista, se había tapado la boca con la camiseta. Por lo tanto, sin pruebas irrefutables y tras 10 minutos de demora, se reanudó el juego en el Estadio Da Luz de Lisboa.

El cruce entre Vinícius y Prestianni El cruce entre Vinícius y Prestianni De todos modos, el clima quedó enrarecido. Durante el tiempo de revisión, Vinícius fue a sentarse al banco de suplentes en señal de protesta, mientras en el campo los jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos discutían acaloradamente. En las gradas, los hinchas de Benfica expresaron su fastidio y comenzaron a cantar en contra del brasileño.