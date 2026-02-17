Vuelta Ciclista de Mendoza: Emoción y multitud en la montaña: Rodrigo Díaz se quedó con la Etapa 5

La Etapa 5 de la Vuelta Ciclista de Mendoza ofreció este martes un espectáculo deportivo y social de alto impacto, con un recorrido exigente que unió Luján de Cuyo, Potrerillos y Maipú, y que tuvo como gran protagonista a Rodrigo Daniel Díaz, representante de la Municipalidad de San Carlos.

Díaz se impuso tras completar el trazado en 3 horas, 43 minutos y 33 segundos , en una jornada marcada por el desgaste en la montaña y un cierre vibrante en el circuito del Parque Metropolitano de Maipú donde los pedalistas realizaron tres giros.

El podio de la etapa lo completaron:

El paso por Potrerillos volvió a confirmar que la montaña mendocina es juez natural de la competencia. Allí se seleccionó el pelotón y comenzaron a definirse las principales estrategias de los equipos.

Final etapa 5 de la Vuelta de Mendoza

Etapa cinco: La definición de la Vuelta Ciclista de Mendoza

En Luján de Cuyo el ritmo fue sostenido, mientras que el desenlace en Maipú, dentro del circuito del Parque Metropolitano, ofreció un marco ideal para la definición ante una multitud que acompañó con entusiasmo cada giro final.

Clasificación General

Tras la quinta etapa, la general continúa al rojo vivo:

Cristian Moyano (Municipalidad de Guaymallén)

Nicolás Traico , (Municipalidad de Godoy Cruz ) a 22 segundos

Fernando Contreras (Municipalidad de Guaymallen)

Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz)

La diferencia mínima entre Moyano y Traico mantiene abierta la lucha por el liderazgo, anticipando jornadas decisivas en la recta final de la competencia.

Un evento que moviliza a toda la provincia

Más allá del rendimiento deportivo, la etapa volvió a demostrar el fuerte arraigo popular de la competencia. La presencia masiva de público fue constante durante todo el recorrido, destacándose especialmente en:

Potrerillos, con un imponente marco natural y gran convocatoria.

Luján de Cuyo, donde familias y aficionados alentaron al pelotón.

Maipú, con un cierre vibrante en el Parque Metropolitano.

La Vuelta se consolida así como uno de los eventos deportivos más convocantes del verano mendocino, integrando deporte, turismo y comunidad.

La Vuelta Ciclista de Mendoza continúa escribiendo una nueva página en su rica historia, combinando competencia de alto nivel con una participación ciudadana que reafirma su carácter de clásico del calendario deportivo argentino.