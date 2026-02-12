Comienza la Vuelta Ciclista de Mendoza con el prólogo: conocé recorrido y equipos

La Vuelta Ciclista de Mendoza vuelve a rodar y ya se vive el clima de la competencia más emblemática del ciclismo nacional. Con el tradicional prólogo , se pone en marcha una nueva edición de la “más argentina de las vueltas”, que durante una semana recorrerá distintos puntos de la provincia.

El prólogo, como marca la tradición, será clave para empezar a perfilar la clasificación general y definir quién vestirá la primera malla líder. Se trata de un tramo corto pero explosivo, donde los especialistas en contrarreloj intentan marcar diferencias desde el inicio.

La edición 2026 presenta un trazado exigente y variado. Habrá etapas llanas para los sprinters, jornadas de media montaña y los clásicos finales en alto que suelen definir la general.

El pelotón atravesará distintos departamentos, combinando circuitos urbanos con tramos de alta montaña, donde la resistencia y la estrategia de equipo serán determinantes. Como siempre, el paso por zonas emblemáticas de Mendoza le dará un marco imponente a la competencia.

La etapa reina volverá a ser decisiva, con un recorrido que pondrá a prueba a los candidatos y puede marcar diferencias importantes en la lucha por el título.

Los equipos que animan la Vuelta

La Vuelta de Mendoza contará con equipos locales, nacionales e invitados internacionales, consolidando su prestigio dentro del calendario sudamericano. Entre ellos se destacan formaciones mendocinas tradicionales, conjuntos continentales y selecciones regionales que llegan con aspiraciones de pelear la general.

La competencia reúne a ciclistas experimentados y jóvenes promesas, lo que garantiza espectáculo en cada etapa. Mendoza vuelve a convertirse en el epicentro del ciclismo argentino, con rutas colmadas de público y la pasión intacta en cada rincón de la provincia.

Comenzó la cuenta regresiva: la Vuelta ya está en marcha y la historia empieza a escribirse desde el primer segundo del prólogo.

