La llamativa sentencia de Biscay tras la derrota de River ante Argentinos: "Estamos bien”

Luego de una nueva noche negra de River en La Paternal, Matías Biscay habló en reemplazo de Gallardo, que no pudo declarar por su expulsión.

River Plate va de mal en peor. En una temporada en la que se veía obligado a ser protagonista desde el principio, acaba de recibir dos fuertes cachetazos en menos de una semana: primero el sábado con el 1-4 ante Tigre en el Monumental, y luego este jueves con la caída por 1-0 frente a Argentinos Juniors en La Paternal.

El equipo volvió a mostrar muchas fallas de funcionamiento, tanto defensivas como ofensivas y se le sumó al combo la expulsión de Marcelo Gallardo sobre el cierre del primer tiempo por aplaudir irónicamente al árbitro Andrés Merlos. Matías Biscay fue el encargado de dirigir el resto del encuentro y también de dar la cara en la conferencia de prensa.

Las declaraciones de Matías Biscay en conferencia de prensa Las declaraciones de Matías Biscay en conferencia de prensa "Sabíamos que iba a ser un partido muy disputado en la mitad de la cancha y tratamos de poner más gente ahí. Creo que se vio eso, un primer tiempo disputado en el que ellos tuvieron la chance de hacer el gol; nosotros no pudimos. Buscamos llegar y tener situaciones, porque se veía que Argentinos juega bien, tiene mucha gente en la mitad de la cancha que baja a jugar, y tratamos de emparejar esa zona con más gente", señaló en primera instancia, en relación al 4-4-1-1 que con el que la Banda saltó a la cancha.

En cuanto a la dificultad que tiene River para ocasionar peligro, trató de ver el vaso medio lleno: "Hemos generado pocas situaciones, pero hemos generado. Recuerdo la de Montiel, la de Ruberto, dos de Galoppo... Hemos generado, pero no hemos convertido y creo que parte de la diferencia está ahí. Porque si nosotros nos ponemos por delante en el marcador, las dificultades iban a ser para Argentinos. Lamentablemente ellos hicieron el gol primero y después pudieron manejar mejor el partido; el segundo tiempo lo controlaron mejor que nosotros", reconoció.