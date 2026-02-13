Preocupación en River por Juan Carlos Portillo: fuertes imágenes y ¿grave lesión?

Juan Carlos Portillo entró al minuto 75 y debió salir a los 77' en carrito y entre lágrimas. River había agotado cambios y se quedó con diez hombres.

River Plate sigue recibiendo un cachetazo tras otro. Luego del 1-4 ante Tigre en el Monumental, cayó este jueves por 1-0 contra Argentinos Juniors en La Paternal por la fecha 5 del Apertura. Pero la derrota no fue lo único negativo de la jornada, ya que se sumaron la expulsión de Marcelo Gallardo y la lesión de Juan Carlos Portillo.

La misma se produjo de un modo insólito, puesto que sucedió antes de que se cumplieran 2 minutos de que hubiera ingresado. El central había arrancado el partido en el banco de suplentes y entró a los 75' en reemplazo de Aníbal Moreno, pero a los 77' debió abandonar el campo tras lastimarse solo en una jugada desafortunada.

La lesión de Juan Carlos Portillo La lesión de Juan Carlos Portillo El misionero fue a disputar una pelota en mitad de cancha, pero en la acción terminó pisando mal e hizo palanca con la pierna derecha. Inmediatamente se revolcó en suelo del dolor y se quedó allí, agarrándose la cabeza y comenzando a llorar, por lo que el juego se frenó de inmediato para que fuera atendido. Unos instantes después, era retirado en el carrito médico y entre lágrimas, desconsolado.

Estas desgarradores imágenes, el modo en que se dobló la rodilla hacia adentro y su estremecedora reacción hacen temer a todo el mundo River de que puede tratarse de una lesión de gravedad. Para colmo, el equipo ya había agotado los cambios, por lo que se quedó con diez hombres por lo que quedaba de encuentro y un gol abajo en el marcador.