El irónico gesto de Gallardo al árbitro por el que fue expulsado en plena derrota de River ante Argentinos

En los últimos minutos del primer tiempo entre River y Argentinos Juniors, el árbitro Andrés Merlos le mostró la tarjeta roja a Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo no puede salir del ojo de la tormenta. Tras el flojísimo 2025 que dejó atrás, estaba obligado a levantar cabeza en este 2026 desde el arranque. El 1-4 ante Tigre del pasado sábado en el Monumental no hizo otra cosa que echar más leña al fuego, por lo que el duelo de hoy contra Argentinos Juniors era trascendental.

Sin embargo, las cosas no comenzarían bien para River Plate en La Paternal, ya que a los 35 minutos quedó mal parado en defensa y Hernán López Muñoz aprovechó para marcar el 1-0 del Bicho. Y como si el equipo no tuviera ya suficientes problemas, todo se puso más cuesta arriba cuando el Muñeco se fue expulsado justo antes del entretiempo.

La insólita expulsión de Gallardo en River - Argentinos Juniors La insólita expulsión de Gallardo en River - Argentinos Juniors La secuencia fue insólita. El Millonario reclamó durante toda la primera etapa muchas faltas que no le fueron concedidas. Napoleón, molesto con la situación, comenzó a aplaudir y asentir irónicamente al árbitro del encuentro, Andrés Merlos, e incluso le levantó el pulgar de manera socarrona, como si no estuviera consciente del contexto.

El colegiado, lejos de hacerse el desentendido y dejarle pasar las provocaciones al DT riverplatense, no dudó y le mostró la tarjeta roja de manera automática, mientras le decía: "Ironías a mí no...". De este modo, Gallardo dejó al equipo sin timonel en un momento muy sensible y se ganó una nueva ola de críticas e insultos de buena parte de los hinchas en redes sociales.