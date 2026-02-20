Video inédito: revelan qué le dijo Vinícius a Otamendi antes de que el defensor lo chicanee con la Copa del Mundo

Previo a la chicana de Nicolás Otamendi, el extremo brasileño le dijo una fuerte frase que se reveló tras un video inédito en las redes sociales.

El partido de ida por los 16vos de final entre el Real Madrid y Benfica tuvo muchos fuertes idas y vueltas entre varios futbolistas. Al principio del partido se dio un picante cruce que tuvo empujones y algunos insultos entre Vinicius Junior y Mbappé con Gianluca Prestianni y Nicolás Otamendi.

Luego, tras el tremendo golazo del astro brasileño, se desató la polémica de la noche en Lisboa. Vini acusó al exfutbolista de Vélez de haberle dicho “mono” por lo que el árbitro activó el protocolo antirracismo. En ese instante, varios futbolistas del Merengue salieron disparados contra Prestianni, quien fue defendido en gran parte por el marcador central de la Selección argentina.

Finalmente, el último cruce que se dio fue entre Vinicius y Otamendi. Previo a un tiro de esquina, el General le mostró el tatuaje de la Copa del Mundo al jugador de la Canarinha con una sonrisa de punta a punta. No obstante, esta tremenda chicana de Ota se dio porque Vini se burló de él.

Video: la chicana de Otamendi a Vinicius El cruce entre Nicolás Otamendi y Vinícius Jr Revelan qué le dijo Vinícius a Otamendi antes de que el defensor lo chicanee Un video revelador muestra al futbolista del Real Madrid cara a cara con Nicolás Otamendi y le dice: “Eres malo, no tienes ninguna Champions League”. Ante ello, el campeón del mundo se le río, se levantó la remera y le respondió: “Mira aquí Vini, esta tu no la tienes. Esto lo gané y tú no puedes”.