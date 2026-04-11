El Inter Miami de Lionel Messi empató 2-2 como local con los New York Red Bulls

Berterame y Silvetti marcaron los goles para el Inter Miami en el Nu Stadium, mientras que Ruvalcaba y Mehmeti lo hicieron para los NY Red Bulls.

El Inter Miami y los New York Red Bulls repartieron puntos en el Nu Stadium.

La visita comenzó ganando con un gol de Jorge Ruvalcaba, pero las Garzas conseguirían darlo vuelta gracias a los tantos de Mateo Silvetti y Germán Berterame. Sin embargo, no supieron defender la ventaja y Adri Mehmeti terminó sentenciando la igualdad final para los Toros Rojos.

La igualdad dejó un sabor amargo para Inter Miami, que venía de empatar ante Austin, también como local, y esta noche tampoco pudo festejar en su nueva casa, pese a haber acumulado méritos para llevarse los tres puntos, con Messi y Rodrigo De Paul en buen nivel.

Al comienzo del segundo tiempo el astro rosarino tuvo una ocasión inmejorable, pero remató apenas desviado, y también estuvo cerca con un tiro libre, bien contenido por el arquero Ethan Horvath.

Con este marcador, Inter Miami quedó tercero en la Conferencia Este, por detrás de Nashville y Chicago Fire, aunque la temporada recién está en su fase inicial. Y en la próxima jornada el equipo dirigido por Javier Mascherano visitará a Colorado Rapids, el sábado venidero.