El Inter Miami de Lionel Messi empató 2-2 como local con los New York Red Bulls
Berterame y Silvetti marcaron los goles para el Inter Miami en el Nu Stadium, mientras que Ruvalcaba y Mehmeti lo hicieron para los NY Red Bulls.
En su séptimo partido de la MLS 2026, el Inter Miami de Lionel Messi empató 2-2 como local con los New York Red Bulls este sábado por la noche en el Nu Stadium, su nueva casa, la cual fue inaugurada la semana pasada con el mismo resultado ante el Austin FC.
La visita comenzó ganando con un gol de Jorge Ruvalcaba, pero las Garzas conseguirían darlo vuelta gracias a los tantos de Mateo Silvetti y Germán Berterame. Sin embargo, no supieron defender la ventaja y Adri Mehmeti terminó sentenciando la igualdad final para los Toros Rojos.
La igualdad dejó un sabor amargo para Inter Miami, que venía de empatar ante Austin, también como local, y esta noche tampoco pudo festejar en su nueva casa, pese a haber acumulado méritos para llevarse los tres puntos, con Messi y Rodrigo De Paul en buen nivel.
Al comienzo del segundo tiempo el astro rosarino tuvo una ocasión inmejorable, pero remató apenas desviado, y también estuvo cerca con un tiro libre, bien contenido por el arquero Ethan Horvath.
Con este marcador, Inter Miami quedó tercero en la Conferencia Este, por detrás de Nashville y Chicago Fire, aunque la temporada recién está en su fase inicial. Y en la próxima jornada el equipo dirigido por Javier Mascherano visitará a Colorado Rapids, el sábado venidero.
Fuente: NA