La despiadada sentencia de José Mourinho contra sus jugadores tras el empate de Benfica: "No tienen hambre"

El Benfica dejó pasar una gran oportunidad de acercarse al Porto en la lucha por el título en Portugal. Los dirigidos por José Mourinho, que contaron con Nicolás Otamendi y Enzo Barrenechea desde el arranque (Gianluca Prestianni ingresó en el ST), igualó 1-1 con el débil Casa Pía, antepenúltimo en la liga portuguesa, y no pudo sumar de a tres.

Con este resultado, las Águilas quedaron a siete puntos de los Dragones cuando quedan seis fechas por disputarse y eso desató toda la furia del experimentado DT de 63 años, quien en conferencia de prensa no hizo ninguna autocrítica, no se se guardó nada y disparó con munición pesada contra los jugadores.

La brutal crítica de José Mourinho al plantel del Benfica "Me dicen que perdimos dos puntos en este partido. Yo diría que perdimos las últimas chances de luchar por el título. Incluso ya no dependemos de nosotros mismos para salir segundos. En el entretiempo hablé con los jugadores e intenté que entendieran porque parece que algunos no comen fútbol y olvidan la realidad. Les hice un poco de matemáticas. No ganando este partido, la luha por ganar la liga se acababa", sentenció José Mourinho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/visaomercado/status/2041283531897184734&partner=&hide_thread=false Mourinho: «A minha vontade era afastar alguns jogadores até final da época, mas são ativos e...» pic.twitter.com/NMljQxMLyI — Visão de Mercado (@visaomercado) April 6, 2026 "Me arriesgaría a decir que tuvimos 75-80% de posesión de balón, una cosa absurda, y después de estar ganando por 1-0 hay displicencia, no hay energía, no hay hambre... Podríamos perder todos los partidos que quedan e igual creo que hasta terminaríamos terceros. Pero si nos estamos jugando el título o el segundo puesto, no podemos ser displicentes. El Benfica fue muy pobre en cuanto a la actitud en la primera parte. Es una situación displicente que no se puede tener", continuó Mou.