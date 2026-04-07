Tomás Etcheverry avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo al vencer a un ex top 10

Tomás Etcheverry se quedó con un partidazo y avanzó a la segunda ronda del certamen que se disputa en Mónaco al vencer al búlgaro, Grigor Dimitrov.

El tenista argentino Tomás Etcheverry consiguió un muy buen triunfo ante el siempre complicado búlgaro Grigor Dimitrov, para meterse en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo.

Tomás Etcheverry le ganó a Dimitrov y avanzó a segunda ronda en Montecarlo Etcheverry, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, se impuso por 6-4, 2-6 y 6-3, luego de una hora y 56 minutos de juego. De esta manera, el jugador oriundo de La Plata pudo superar por primera vez al búlgaro, quien busca volver poco a poco a su mejor nivel después de la dura lesión que sufrió a mediados del año pasado en Wimbledon, cuando tenía contra las cuerdas al italiano Jannik Sinner.

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Tomas Martin Etcheverry overcomes Dimitrov 6-4 2-6 6-3 to move into the second round#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/spNnxYrS8F — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 7, 2026 El rival de Etcheverry en la segunda ronda será el francés Térence Atmane, que este martes por la mañana derrotó al estadounidense Ethan Quinn con un sólido 6-1 y 6-4.

Etcheverry pudo encontrar una muy buena regularidad entre finales del 2025 y el inicio de este 2026, en el que además consiguió su primer título al consagrarse en el ATP 500 de Río. Esto le permitió volver al top 30 del ranking ATP y además tiene grandes chances de seguir escalando.

Sebastián Báez no pudo con Alcaraz y se despidió en primera ronda Por otra parte, el también argentino Sebastián Báez no pudo imponer su juego ante el español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, quien lo superó con un cómodo 6-1 y 6-3, después de solo una hora y 9 minutos de juego para meterse en los octavos de final.