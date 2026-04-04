El impensado récord que el argentino Marco Trungelliti logró en el tenis con 36 años

El tenista santiagueño Marco Trungelliti superó una marca mundial del deporte blanco que llevaba más de 50 años sin alteraciones.

En una buena semana para el tenis argentino, Marco Trungelliti obtuvo el logro más importante de su carrera. Es que a sus 36 años, se metió por primera vez en el top 100 del Ránking ATP, lo que lo convierte en el cuarto tenista más veterano de la historia en conseguirlo y el primero en más de 50 años.

El santiagueño alcanzó este récord al vencer 2-1 al francés Corentin Moutet (32°) en los cuartos de final del ATP 250 de Marrakech en tres sets (4-6, 6-3 y 6-4). Antes venció al portugés Henrique Rocha en 16avos y al polaco Kamil Majchazak en octavos. Había llegado al certamen como 117° del mundo, debiendo pasar primero el torneo clasificatorio.

El puntazo que le permitió a Marco Trungelliti meterse en el Top 100 El puntazo que le permitió a Marco Trungelliti meterse en el Top 100 Sin duda este 2026 está siendo un año para el recuerdo para Trungelliti. En febrero, ante la ausencia las principales raquetas del país, fue convocado por Javier Frana para integrar por primera vez el equipo argentino de la Copa Davis. Además, una semana antes del campeonato en Marruecos había salido campeón del Challenger de Kigali, Ruanda.

Con él, ya son 10 los argentinos que forman parte del top 100 del Ránking ATP, sumándose a Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo, Román Burruchaga, Thiago Tirante y Francisco Comesaña. Solo Francia (12) y Estados Unidos (16) tienen más representantes que Argentina en esta selecta lista.