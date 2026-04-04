Triunfazo de Thiago Tirante ante un top 10 mundial en el ATP de Houston: enfrentará en semis a otro argentino

Thiago Tirante venció en tres sets a al estadounidense Ben Shelton (9°), se metió entre los mejores cuatro del torneo y aseguró presencia argentina en la final.

Thiago Tirante obtuvo este viernes una de las victorias más importantes de su carrera hasta el momento. Por los cuartos de final del ATP 250 de Houston 2026, venció al local Ben Shelton, actual top 10 del mundo, primera cabeza de serie y el favorito a quedarse con el campeonato (ya lo había ganado en 2024).

En 2 horas y media de juego, el tenista platense, que llegaba al certamen como 83° del Ranking ATP, se impuso en tres sets sobre el estadounidense, actual 9°. El norteamericano ganó el primer set por 7-6 (7-5 en el tie-break), mientras que el argentino ganó los siguientes dos por 6-3 y 6-4.

El punto del triunfo de Thiago Tirante El punto del triunfo de Thiago Tirante sobre Ben Shelton De este modo, Tirante se metió en semifinales, en donde enfrentará a un compatriota. Se trata de Román Burruchaga (77°) -hijo del campeón del mundo con la Selección argentina de fútbol, Jorge Burruchaga-, quien también dio un golpe al vencer a otro estadounidense de mejor ranking, Learner Tien (22°) por 7-5 y 6-4.

Por lo tanto, ya está asegurada la presencia de un argentino en la final. El otro finalista será un local, ya que la otra semi será entre Francis Tiafoe (10°), nuevo favorito tras la eliminación de Shelton, y Tommy Paul (21°), quien le ganó en cuartos a Tomás Etcheverry por 6-4 y 6-2.