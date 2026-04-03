Qué palabras usó Messi para describir el nuevo estadio de Inter Miami horas antes de su estreno oficial

Lionel Messi habló del Nu Stadium y dejó una frase contundente antes de la inauguración este sábado en el duelo entre Inter Miami y Austin por la MLS.

En la previa de un momento histórico para el club, Lionel Messi rompió un largo silencio y se refirió al nuevo estadio de Inter Miami, que será inaugurado este sábado frente a Austin por la MLS. Luego de su regreso a Estados Unidos tras los compromisos con la Selección argentina, el capitán dejó en claro su entusiasmo por el estreno.

En un video publicado por la cuenta oficial de las Garzas, el astro rosarino no escatimó en elogios al hablar del flamante recinto: "La verdad es que es espectacular conocer la nueva casa, el nuevo estadio. Quedó impresionante". Y enseguida agregó: "Es muy lindo poder conocerlo, ya teníamos ganas de poder jugar ahí, de debutar y estar jugando oficialmente".

Messi elogió el nuevo estadio de Inter Miami antes de su estreno oficial La reacción de Lionel Messi tras conocer el nuevo estadio del Inter Miami La reacción de Lionel Messi tras conocer el nuevo estadio del Inter Miami. @InterMiamiFC Messi también remarcó la importancia del momento institucional: "Llegó el momento. Va a ser un día muy especial para el club, por lo que significa tener el nuevo estadio que se hizo, que es impresionante". Y completó con otra definición contundente: "Después de tan poco tiempo, tener ese propio estadio es una locura".

Rodrigo De Paul también palpitó el estreno NU Stadium Messi, De Paul y compañía deleitan el NU Stadium. Messi, De Paul y compañía deleitan el NU Stadium. Foto: InterMiami En la misma línea, Rodrigo De Paul también se mostró expectante por el estreno y acompañó la cuenta regresiva con un mensaje en redes sociales. El volante, que comparte equipo con Messi en Inter Miami, se sumó a la expectativa por un evento que marcará un antes y un después.

"Nuevo estadio! Nos vemos el sábado", escribió el Motorcito, mediante un posteo subido a su cuenta de Instagram donde se puede ver un carrete de fotos suyas en su excursión por las instalaciones del Nu Stadium.