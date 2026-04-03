A Ronaldinho le preguntaron quién es el mejor jugador del mundo en la actualidad y no dudó: "Para mí es..."

Desde Estados Unidos, Ronaldinho eligió al mejor futbolista del mundo y fue contundente con su respuesta.

Ronaldinho eligió al mejor del mundo y no dejó dudas con su respuesta.

El histórico crack brasileño Ronaldinho Gaúcho, una voz autorizada en el fútbol mundial, volvió a tomar la palabra y no dudó al momento de elegir al mejor jugador del mundo en la actualidad. En una entrevista desde Miami, dejó en claro que, para él, no hay discusión posible.

Consultado por el presente de Lionel Messi, con quien compartió vestuario en Barcelona, Dinho fue contundente: “Continúa siendo el mejor del mundo y ojalá que llegue fuerte al Mundial y haga cosas de maravilla para nosotros”.

Ronaldinho elogió a Messi y aseguró que sigue siendo el número uno Ronaldinho fue tajante al hablar del mejor jugador del mundo en la actualidad Ronaldinho fue tajante al hablar del mejor jugador del mundo en la actualidad Diario Olé Además, destacó el legado que dejó en el club catalán y cómo la camiseta número 10 sigue en buenas manos, ahora con un joven talento como el de Lamine Yamal, que empieza a marcar el camino en Europa. "Sin duda. Uno de los mejores del mundo, todavía muy joven, pero ya hace cosas increíbles. Está muy bien cuidada", expresó el brasileño.

Embed "LAMINE YAMAL ES UNO DE LOS MEJORES DEL MUNDO", RONALDINHO con @oleusa, sobre el 10 del Barcelona



@fedesaint pic.twitter.com/UukhC0HSBs — Diario Olé (@DiarioOle) April 3, 2026 En la charla mano a mano con diario Olé, también hubo espacio para analizar lo que viene. Sobre el Mundial, Ronaldinho se mostró optimista con Selección de Brasil: "Lo veo muy bien, un equipo fuerte, con grandísimos jugadores desde el portero hasta los delanteros, todos de grandísima calidad. Va a ser un lindo Mundial, con todas las selecciones llegando muy fuerte".