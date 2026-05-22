Guardiola se va del Manchester City: el golpe íntimo con el que empezó a madurar su renuncia

Este viernes por la mañana, una noticia que a esta altura parecía un secreto a voces terminó de confirmarse: después de una década en el Manchester City , Pep Guardiola anunció que dejará de ser el entrenador del primer equipo y este fin de semana dirigirá su último partido ante un Etihad Stadium que lo despedirá a lo grande.

Pese a que tenía un año más de contrato, Guardiola ha decidido ponerle punto final a su paso por los Citizens. El español se irá del City con 593 partidos dirigidos y 20 títulos, entre ellos seis de Premier League, una Champions -la primera en la historia del club-, tres FA Cup, cinco Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

A pesar de que la noticia se venía madurando en los medios, la decisión del exentrenador del Barcelona de dejar al elenco ciudadano ya estaba tomada hace rato. Según informó Olé, hubo motivos claves (y personales) por los cuales Pep terminó de ponerle punto final a su etapa dorada en el City.

Los principales motivos de la salida de Pep Guardiola

Pep Guardiola estuvo muy cerca de dejar Manchester City a finales de la temporada 2023/24. Después de conquistar su sexta Premier League y casi un año después de ganar la UEFA Champions League, el entrenador catalán sintió un fuerte desgaste físico y mental. Fue entonces cuando mantuvo una reunión clave con Khaldoon Al Mubarak, presidente del club, para transmitirle que ya no tenía energías para continuar liderando el ambicioso proyecto deportivo del City Football Group.

La relación entre ambos ya había trascendido hacía tiempo el vínculo laboral. Guardiola encontró en Khaldoon una figura cercana y de confianza, mientras que el dirigente consideraba imprescindible la continuidad del técnico dentro de la estructura del holding que controla al City y otros clubes alrededor del mundo. Ese componente emocional terminó siendo determinante para que Pep cambiara aquel primer “me voy” por un “lo veremos más adelante”.

Otro de los puntos claves fue que al comienzo de la temporada 2024/25, Pep recibió un duro golpe personal: se separó de su esposa después de 30 años de relación. Ese quiebre lo llevó a replantearse prioridades y a reflexionar sobre cuánto había relegado la vida familiar por el fútbol.

Mientras atravesaba ese proceso íntimo, recibió dos propuestas muy seductoras para dirigir selecciones nacionales: la Brasil y la de Inglaterra. Desde la CBF insistieron durante meses para convencerlo de asumir al Scratch, mientras que los Tres Leones lo sondeó como reemplazante de Gareth Southgate. Sin embargo, Guardiola terminó renovando con el City hasta 2027, aunque con la posibilidad de interrumpir el vínculo antes de tiempo si así lo deseaba. Inglaterra terminó contratando a Thomas Tuchel y Brasil apostó por Carlo Ancelotti.

Guardiola donó su premio a los trabajadores del club. Foto: EFE Guardiola le dio al City su única Champions de su historia. Foto: EFE

La temporada 24/25, la más dura de Guardiola en el City

Lo que siguió fue, según el propio Pep, el año más duro de toda su carrera en Manchester. La campaña 2024/25 estuvo marcada por una enorme cantidad de lesiones, bajos rendimientos y momentos de fuerte frustración personal. Incluso llegó a protagonizar escenas de tensión extrema, como cuando se arañó el rostro tras un increíble empate frente a Feyenoord en Champions, luego de desperdiciar un 3-0. Aun así, considera esa temporada como una de sus mejores obras como entrenador por la manera en que logró sostener competitivamente a un equipo golpeado.

El Manchester City consiguió clasificarse nuevamente a la Champions al finalizar tercero en la Premier y estuvo muy cerca de sumar otro título, aunque Guardiola quedó molesto por la decisión de Erling Haaland de no ejecutar un penal decisivo en la final de la FA Cup frente a Crystal Palace.

Con dos títulos más en la vitrina, Guardiola le puso punto final a su etapa como Ciudadano

La temporada 2025/26, ya con la certeza interna de que sería la última, mostró además una evolución táctica en Guardiola. Influenciado por Pepijn Lijnders, ex colaborador de Jürgen Klopp, el entrenador apostó por un juego más directo y menos posicional. Esa transformación quedó reflejada, entre otros partidos, en la final de la Copa de la Liga de Inglaterra ante Arsenal, donde el City dio una exhibición táctica.

Pep Guardiola Guardiola se va del City con la FA Cup y la Copa de la Liga en su bolsillo. EFE

Con la conquista posterior de la FA Cup frente a Chelsea, Guardiola alcanzó su título número 20 en diez años en Manchester y el 41° de su carrera como entrenador en la élite, quedando solamente por detrás de Alex Ferguson. Más allá de los trofeos, su legado quedó marcado por haber transformado el fútbol inglés con una filosofía que terminó imponiéndose incluso en la liga que, una década antes, aseguraba que él debía adaptarse a su estilo.