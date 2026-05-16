Golpazo para Enzo Fernández: el Manchester City derrotó al Chelsea en la final de la FA Cup

El Manchester City le ganó 1-0 al Chelsea , que contó con Enzo Fernández como titular , en el mítico estadio de Wembley y se consagró campeón de la FA Cup de Inglaterra por octava vez en su historia.

En un partido en el que fue superior a su rival, el equipo de Pep Guardiola logró romper el cero a los 27 minutos del complemento. Sobre el vértice izquierdo del área, Bernardo Silva tocó a su derecha para un Erling Haaland que desbordó, metió el buscapié al primer palo y encontró el pie de Antoine Semenyo, que, con un magistral taco, desvió la trayectoria de la pelota e infló la derecha del arco defendido por Robert Sánchez.

LOCURA DE GOLAZO DEL MANCHESTER CITY Semenyo y una definición de taco TOP para el 1-0 contra Chelsea en la final. ¡Qué locura! Mirá la #FACup en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/07rxn4Cw5M

Con este triunfo, los Citizens vuelven a conquistar el certamen luego tres años, siendo la última en 2023 donde venció en la final al Manchester United por 2-1. Además, esta significó la octava vez que son campeones del torneo más antiguo del mundo y alcanzó la línea de Chelsea , Liverpool y Tottenham.

Ahora, el club de Manchester buscará conseguir el último objetivo que le queda en la temporada: arrebatarle el liderazgo de la Premier League al Arsenal en estas últimas dos fechas y consagrarse campeón de la misma por séptima vez en 10 años.

El Manchester City de Pep se consagró campeón de la FA Cup 2025/26. El Manchester City de Pep se consagró campeón de la FA Cup 2025/26. Foto: EFE

El próximo martes desde las 15.30, visitará el Vitality stadium para enfrentar al sorprendente Bournemouth, que está cerca de asegurarse un lugar en competiciones europeas de la próxima temporada.

El Chelsea de Enzo profundizó su crisis deportiva

Por su parte, el equipo de Calum McFarlane desperdició la oportunidad de terminar decorosamente la temporada con un título y cerrará un año que inició consagrandosé campeón del Mundial de Clubes en julio y finaliza sin clasificar a ninguna competición internacional para la 2026/27.

Además, por malos resultados, el Chelsea sufrió la anomalía de tener tres entrenadores a lo largo de la temporada. El italiano Enzo Maresca dirigió al primer equipo hasta enero, lo sucedió Liam Rosenior hasta fines de abril y ahí tomó las riendas McFarlane.

Fuente: NA