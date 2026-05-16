El histórico acontecimiento que vivirá el fútbol mendocino que marcará un hito

El hecho, del que no se tienen precedentes, se desarrollará este fin de semana en una de las ligas del fútbol mendocino.

El fútbol mendocino vivirá un hecho del que no se tienen antecedentes.

El fútbol mendocino vivirá este fin de semana un acontecimiento que quedará en la historia ya que no se tiene registros de haberse llevado a cabo antes y que podría marcar un antes y un después en el arbitraje de la provincia.

La Liga Alvearense de Fútbol tomó la determinación de designar árbitras para todos los partidos que se disputarán por la séptima fecha del torneo Apertura de Primera A, un hecho del que no se tienen antecedentes en el país y mucho menos en Mendoza.

Arbitraje futbol mendocino El fútbol alvearense marcará un hecho importante para el arbitraje femenino de la provincia. Tridente Ofensivo

De esta manera, el fútbol sureño no sólo abre el juego en relación al complicado momento que atraviesa el arbitraje argentino, sino que además le da la posibilidad a las profesionales que vienen luchando por un lugar en la primera división desde hace muchos años.

El histórico acontecimiento que vivirá el fútbol mendocino Presidida por el árbitro sanrafaelino Andrés Merlos, quien forma parte de la plantilla de referees de AFA, la Liga Alvearense de Fútbol (LAF) tomó la decisión de designar árbitras para todos los encuentros que se disputen por la séptima fecha del actual torneo Apertura masculino.