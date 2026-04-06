¡Histórico! Argentina vuelve a tener 10 tenistas en el top 100 del Ranking ATP después de 17 años: quiénes son

Tras un gran fin de semana, el tenis argentino vuelve a tener una decena de representantes entre los mejores 100 del mundo, algo que no pasaba desde 2009.

El tenis argentino vuelve a posicionarse en un lugar de privilegio que no ocupaba desde hace casi 17 años. Tras un gran fin de semana con grandes rendimientos de los representantes nacionales, Argentina arrancó esta semana con 10 tenistas en el top 100 del Ranking ATP, algo que no sucedía desde junio de 2009.

Los 10 tenistas argentinos en el top 100 del Ranking ATP Mariano Navone ATP Bucarest 2026 Mariano Navone ganó en Bucarest su primer título ATP. ATP Los 10 argentinos que están entre los 100 mejores de la ATP son: Francisco Cerúndolo (19º), Tomás Etcheverry (30º), Mariano Navone (42º), Román Burruchaga (62º), Camilo Ugo Carabelli (63º), Sebastián Báez (65º), Juan Manuel Cerúndolo (71º), Thiago Tirante (72º), Marco Trungelliti (76º) y Francisco Comesaña (99º).

Argentina solo es superada en cantidad de representantes por dos países: Estados Unidos, que actualmente tiene 16 tenistas entre los 100 mejores, con Ben Shelton (8°) a la cabeza, y Francia con 12, con Arthur Rinderknech (27°) como el mejor rankeado. Abajo quedaron otras potencias como Italia y España, que tienen 7 y 6 respectivamente.