¡Histórico! Argentina vuelve a tener 10 tenistas en el top 100 del Ranking ATP después de 17 años: quiénes son
Tras un gran fin de semana, el tenis argentino vuelve a tener una decena de representantes entre los mejores 100 del mundo, algo que no pasaba desde 2009.
El tenis argentino vuelve a posicionarse en un lugar de privilegio que no ocupaba desde hace casi 17 años. Tras un gran fin de semana con grandes rendimientos de los representantes nacionales, Argentina arrancó esta semana con 10 tenistas en el top 100 del Ranking ATP, algo que no sucedía desde junio de 2009.
Francisco Cerúndolo, actualmente 19°, continúa siendo el mejor rankeado de todos pese a no haber tenido acción oficial en los últimos días. Se destacan los logros de Mariano Navone, quien fue campeón en Bucarest y consiguió el primer título ATP de su carrera, y Marco Trungelliti, subcampeón en Marrakech, que a sus 36 años se convirtió en el cuarto tenista más veterano de la historia en debutar en el top 100 del mundo y el primero en más de 50 años.
Los 10 tenistas argentinos en el top 100 del Ranking ATP
Los 10 argentinos que están entre los 100 mejores de la ATP son: Francisco Cerúndolo (19º), Tomás Etcheverry (30º), Mariano Navone (42º), Román Burruchaga (62º), Camilo Ugo Carabelli (63º), Sebastián Báez (65º), Juan Manuel Cerúndolo (71º), Thiago Tirante (72º), Marco Trungelliti (76º) y Francisco Comesaña (99º).
Argentina solo es superada en cantidad de representantes por dos países: Estados Unidos, que actualmente tiene 16 tenistas entre los 100 mejores, con Ben Shelton (8°) a la cabeza, y Francia con 12, con Arthur Rinderknech (27°) como el mejor rankeado. Abajo quedaron otras potencias como Italia y España, que tienen 7 y 6 respectivamente.
El tenis argentino no tenía una decena de nombres entre los 100 mejores desde junio de 2009. En aquella oportunidad, los representantes eran Juan Martín del Potro (5°), David Nalbandian (15°), José Acasuso (45°), Martín Vassallo Arguello (49°), Juan Mónaco (68°), Máximo González (71°), Diego Junquera (80°), Eduardo Schwank (81°), Leonardo Mayer (93°) y Sergio Rottman (100°).