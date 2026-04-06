Quién es Nacho Lago, el primer futbolista argentino en presentar públicamente un novio: "Tenemos un amor irracional"

El fútbol argentino se vio atravesado por la historia de Ignacio Lago, el jugador de 23 años que protagonizó un conmovedor momento junto a su pareja.

El fútbol argentino sumó una inédita y conmovedora historia que trasciende lo deportivo. Nacho Lago, delantero de Colón de Santa Fe, protagonizó un momento histórico al presentar públicamente a su novio.

Todo ocurrió durante su participación en el programa Sangre y Luto, emitido por el canal Aire de Santa Fe. En medio de la entrevista, el extremo recibió una sorpresa preparada por la producción: un video de su pareja con un mensaje cargado de emoción.

Ignacio Lago presentó públicamente a su novio, que le dedicó un video sorpresa “Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa”, comenzó diciendo su novio en la grabación. Luego, valoró el esfuerzo del jugador: “No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño. Gracias por defender los colores de mi ciudad".

Nacho Lago, jugador de Colón de Santa Fe, confesó que tiene novio y este le mandó un saludo. Nacho Lago, jugador de Colón de Santa Fe, confesó que tiene novio y este le mandó un saludo. Video: programa Sangre y Luto La reacción del Lago no tardó en llegar. Visiblemente conmovido, eligió ponerle palabras a lo que siente tanto por su pareja como por el fútbol. "Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar", soltó.

Entre risas, el futbolista también reconoció que la sorpresa lo tomó completamente desprevenido. “No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial”, concluyó, visiblemente enamorado. Lejos de cualquier polémica, la escena se vivió con total naturalidad y rápidamente fue celebrada en redes sociales, donde el futbolista recibió una ola de mensajes positivos.