El tenso cruce del Ruso Zielinski con un periodista tras la derrota de Belgrano ante River: "Siempre veo el partido diferente a vos"

Ricardo Zielinski, DT de Belgrano, se calentó con en plena conferencia de prensa y respondió con dureza tras la goleada sufrida en el Monumental.

Tras la caída por 3-0 ante River Plate en el Monumental, el entrenador de Belgrano, Ricardo Zielinski, protagonizó un tenso cruce con un periodista en conferencia de prensa. La derrota del Pirata también expuso un intercambio caliente que no pasó desapercibido.

Consultado por el rendimiento del equipo y la demora en los cambios, el “Ruso” no esquivó la respuesta y dejó una frase directa: "Siempre veo el partido diferente a vos. ¿Sí?". A partir de ahí, desarrolló su análisis del encuentro, reconociendo que el rival fue superior pero marcando matices.

El cruce de Zielinski con un periodista tras la caída de Belgrano ante River El cruce del Ruso Zielinski con un periodista en conferencia de prensa El cruce del Ruso Zielinski con un periodista en conferencia de prensa TyC Sports "Los primeros 15 minutos creo que entramos mal, después lo enderezamos, lo acomodamos. Y después cometemos un error en el gol. Y a partir de ahí se nos hizo difícil", explicó el DT, que también señaló que su equipo tuvo algunas chances pero no logró concretarlas.

El momento más tenso llegó cuando justificó sus decisiones desde el banco: "Los cambios siempre los hacemos cuando los tenemos que hacer, no cuando nos dicen que los tenemos que hacer". Y redobló la apuesta ante la insistencia del cronista: "Pero siempre me preguntás reiterativamente lo mismo y te digo reiterativamente lo mismo. Preguntame otra cosa, si no después no te voy a contestar".