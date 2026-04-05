Quién fue el único jugador de River silbado por los hinchas en la previa del duelo ante Belgrano

El jugador fue reprobado en la presentación del once de River en el Monumental antes del duelo ante Belgrano y quedó marcado por el público.

En el aplausómetro del Monumental, los hinchas de River reprobaron solo a uno de los futbolistas titulares que puso en cancha Coudet ante Belgrano.

En la antesala del cruce frente a Belgrano por la fecha 13 del Torneo Apertura, los hinchas de River Plate hicieron sentir su descontento en el estadio Monumental. Y hubo un apuntado claro durante la presentación del equipo por parte de La Voz del Estadio.

El único titular silbado por el público fue Facundo Colidio, quien quedó en el centro de las críticas cuando su nombre apareció en la pantalla gigante. El delantero, que formó parte del once inicial -y luego convirtió el gol del 2 a 0-, no logra terminar de convencer y su presente genera dudas entre los simpatizantes.

Facundo Colidio fue el único titular silbado por los hinchas de River ante Belgrano El aplausómetro de los titulares de River en el Monumental El aplausómetro de los titulares de River en el Monumental X/ La Página Millonaria El atacante de 26 años llegó al club en 2023 y atravesó distintos ciclos, pero todavía no consiguió afianzarse. En este encuentro, el ex Tigre comenzó como volante por derecha y, tras la salida de Subiabre (ingresó el juvenil Juan Cruz Meza), compartió el frente de ataque junto a Sebastián Driussi en el equipo que conduce Eduardo Coudet.

Más allá de lo ocurrido con Colidio, no fue el único apuntado por los hinchas. Desde el banco de suplentes también hubo silbidos para Kevin Castaño y Paulo Díaz, dos nombres que tampoco atraviesan su mejor momento en la consideración del público.