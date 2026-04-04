El DT del Chelsea le respondió a Pastore tras sus dichos por la sanción a Enzo Fernández: "Es su opinión"

Liam Rosenior, DT del Chelsea, le respondió al representante del campeón del mundo tras sus fuertes declaraciones por la sanción al mediocampista.

Luego de la polémica sanción del Chelsea a Enzo Fernández (lo suspendió por los próximos dos partidos por unas declaraciones que insinuaban sus ganas de irse al Real Madrid post Mundial), Javier Pastore, representante del campeón del mundo, apuntó contra la postura del cuadro londinense.

"El castigo es completamente injusto, no hay ninguna razón ni justificación para sancionarlo. Enzo no entendió la situación. No mencionó ningún club ni dijo que quisiera irse del Chelsea, ni mucho menos", aseguró el Flaco en diálogo con The Athletic. "Solo menciona Madrid, la ciudad, porque le preguntaron en qué ciudad europea le gustaría vivir algún día, y él dijo Madrid… pero en ningún momento dice que quiera irse del Chelsea o de Londres", remarcó en la misma sintonía.

Por otro lado, reveló que el club le había informado a él de la suspensión antes de que se hiciera pública: "Cuando respondí, no hubo contestación; parece que ya habían decidido sancionarlo", relató. "Es el líder y la columna vertebral del equipo. Esta sanción sugiere que el club quiere mandar un mensaje", destacó a continuación.

Javier Pastore @flacojp27 La respuesta del DT del Chelsea a Javier Pastore Ahora, tras la goleada de los Blues por 7-0 al Port Vale en los cuartos de final de la FA Cup, Liam Rosenior, entrenador del cuadro londinense, le respondió a Pastore de manera cautelosa: "Es su opinión. No tengo nada que decir sobre la opinión de otra persona. Enzo sabe lo que pienso de él y es fantástico verlo aquí hoy apoyando a los jugadores", sentenció.

"Ayer dije que las conversaciones que mantengo individualmente con los jugadores, con Enzo o con cualquier otra persona en estas situaciones, se quedan entre nosotros: el vestuario es sagrado. Dejé claro lo que pienso de él como persona: es un tipo genial. Al mismo tiempo, quiero que nos centremos ahora en el fútbol y logremos nuestros objetivos esta temporada", añadió.