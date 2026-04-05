River ganó, gustó y goleó 3-0 a Belgrano en el Monumental y el es único escolta de la Zona B

River ganó, gustó y goleó ante Belgrano , con un triunfo por 3 a 0 en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Monumental, por la decimotercera fecha del Torneo Apertura 2026.

El mediocampista del Millonario Tomás Galván marcó un doblete, en 35 minutos del primer tiempo y 37 del segundo, mientras que el delantero Facundo Colidio convirtió de cabeza a los 13 del complemento.

La primera llegada fue de River , a los 10 minutos, con un desprendimiento por derecha del delantero Sebastián Driussi, cuyo remate bajo y cruzado dio en el poste derecho del arquero Thiago Cardozo.

Ian Subiabre, delantero de River, encara ante la marca de un defensor de Belgrano.

El centrodelantero volvió a generar peligro dos minutos después, al quedarse con un cierre fallido de cabeza de un defensor rival y avanzar desde el centro hacia la derecha, para luego enganchar, deshaciéndose de la marca del lateral Federico Ricca, y definir con el costado externo del pie ante el achique del guardameta rival, aunque su tiro salió por el segundo palo.

El “9” de River volvió a rematar a los 23 minutos, de primera y desde la medialuna del área, con un tiro que salió a las manos del arquero Cardozo.

El primer acercamiento de Belgrano fue a los 26 minutos, luego de un tiro libre al primer palo prolongado de cabeza por el defensor Alexis Maldonado y se hubiera metido por el segundo palo, de no ser por una buena reacción del guardameta Santiago Beltrán.

El local abrió el marcador a los 35 minutos de la primera parte, cuando el mediocampista Tomás Galván fue oportunista para quedarse con el rebote de un mano a mano errado del Driussi y definir de primera, ante el arco libre, marcando el 1-0.

Tomás Galván marcó el 1-0 de River ante Belgrano

Tomás Galván definió con el arco vacío ante Belgrano Tomás Galván definió con el arco vacío ante Belgrano TNT Sports

A los 13 minutos del segundo tiempo, un centro desde la derecha del volante Juan Cruz Meza permitió el remate de cabeza del delantero Facundo Colidio, que cambió el palo con su remate y puso el 2-0.

Facundo Colidio marcó el 2-0 de River con un cabezazo

Embed ¡RIVER ESTIRÓ LA DIFERENCIA!



Colidio y el 2-0 de River ante Belgrano



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En 36 minutos de la segunda parte, el volante Lucas Zelarayán jugó una pared para meterse en el área por el costado izquierdo, enganchó de gran manera eludiendo al defensor Lucas Martínez Quarta y definió rápidamente, aunque su tiro se fue sorprendentemente ancho.

Solo un minuto más tarde, un gran pase filtrado del volante Aníbal Moreno habilitó la trepada por derecha de Galván, que ingresó al área y sacó un disparo cruzado perfecto, que dio en la base del poste y convirtió el partido en goleada.

Otra vez Tomás Galván volvió a decir presente en la red adversaria

Embed GRAN PASE DE MORENO Y DOBLETE DE GALVÁN



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Con el triunfo, el equipo que dirige Eduardo Coudet mantiene el puntaje perfecto tras cuatro fechas y subió al segundo puesto de la zona B, con 23 puntos, teniendo que enfrentarse a Racing el próximo domingo 12 de abril, a las 20.

Por su lado, el Pirata quedó en el quinto lugar del grupo con 19 unidades y recibirá a Aldosivi en la siguiente jornada, el viernes 10 a partir de las 21.

Fuente: NA.

El minuto a minuto de River vs Belgrano de Córdoba