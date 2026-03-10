El inesperado club donde jugará el Pulga Rodríguez tras anunciar su retiro del fútbol
Tras despedirse del profesionalismo en Colón, el Pulga Rodríguez fue presentado en un club con el que disputará la liga local.
Cuando parecía que su historia en las canchas había llegado a su final tras anunciar su retiro del fútbol profesional, el Pulga Rodríguez sorprendió con una decisión inesperada. El talentoso delantero tucumano seguirá jugando al fútbol, aunque lejos del profesionalismo.
Luego de anunciar su retiro tras su salida de Colón, el atacante de 41 años fue presentado como refuerzo del Club Atlético Ñuñorco, institución que compite en la Primera de la Liga Tucumana. El equipo de Monteros acaba de ascender de categoría y sumó una incorporación de peso para el torneo local.
El Pulga Rodríguez cambia de planes y seguirá jugando en el Club Atlético Ñuñorco de Monteros
Ídolo de Atlético Tucumán y referente del Sabalero, donde fue campeón en 2021, el Pulga explicó que su decisión está vinculada con el vínculo personal que mantiene con la dirigencia del club.
"Se dio por intermedio de la amistad que tenemos con Mauricio (Ovejero, el presidente), con Panchito, con los chicos acá de Monteros, que jugamos hace mucho tiempo juntos. Se dio la posibilidad, estoy cerca de casa y por eso tomé la decisión de aceptar", expresó el delantero en un video difundido por la institución.
Rodríguez también adelantó que primero buscará ponerse a punto desde lo físico. En sus últimos meses en Colón, apenas disputó ocho partidos en la Primera Nacional, y su último encuentro oficial fue el 5 de octubre del año pasado.
"Vamos a iniciar la pretemporada e ir viendo cómo estamos físicamente. Esperemos poder cumplir con las expectativas del entrenador y estar a disposición en el inicio del torneo", agregó el atacante.
De esta manera, el Pulga continuará vinculado al fútbol dentro de su provincia. A lo largo de su carrera también pasó por Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba, y en 2009 fue convocado a la Selección argentina por Diego Maradona.