Chacho Coudet destacó la mejora de River y dejó un aviso antes del debut en la Sudamericana

Después de una actuación convincente, Eduardo Coudet dejó en claro que el equipo está en crecimiento, pero todavía lejos de su techo.

Eduardo Coudet destacó la mejora de River pero dejó un aviso claro que tiene relación directa con el tiempo.

Tras la goleada frente a Belgrano, el entrenador de River Plate, Eduardo Coudet, se mostró satisfecho con el rendimiento y destacó la evolución del equipo en conferencia de prensa. Además, comenzó a poner el foco en el próximo desafío internacional.

“Hicimos un muy buen partido. Es tiempo y trabajo. Nos adaptamos a lo que tenemos que adaptarnos. Acá en casa la verdad que necesitábamos hacer un buen juego como lo hicimos y tratar de seguir mejorando cosas en el tiempo”, aseguró el DT, conforme con lo mostrado por sus dirigidos.

Coudet valoró el crecimiento del equipo y los días de trabajo Chacho Coudet se mostró conforme con el rendimiento de River Chacho Coudet se mostró conforme con el rendimiento de River ESPN En esa misma línea, remarcó el crecimiento desde lo futbolístico y valoró el trabajo realizado durante el receso por la última fecha FIFA: "Creo que lo más importante es que el equipo genere muchas situaciones. Es para lo que trabajamos y lo que intentamos hacer. Que podamos mejorar, sobre todo lo que vimos fue una mejora muy grande desde lo futbolístico. Es a lo que apuntamos. Tuvimos 15 días de trabajo también: nos vinieron bien".

Sobre la rotación y la competencia interna, el entrenador explicó su postura: "Siempre trato de poner a los que mejor estén para cada partido. En el fútbol hay injusticias y los jugadores nos equivocamos pero trataremos de embocar los equipos en base a lo que podemos generar y a los rivales que vamos a enfrentar en cada partido. Por eso a veces cambio de nombres a pesar de que lo hayan hecho bien. En el últimos partido ganamos y tuvimos que modificar algunos nombres pensando en lo que se podía presentar hoy".