No se vio por TV: el enojo de Sebastián Driussi con un compañero en pleno River-Belgrano
Una reacción negativa de Sebastián Driussi pasó casi inadvertida en plena transmisión, pero hubo una cámara que captó con claridad el gesto del delantero.
En el duelo ante Belgrano de Córdoba, River Plate vivió un momento de tensión que no se vio en la transmisión. El protagonista fue Sebastián Driussi, quien dejó en claro su enojo en pleno partido.
A los 33 minutos del primer tiempo, con el marcador todavía 0-0, el delantero reaccionó contra su compañero Lautaro Rivero luego de una infracción innecesaria cerca del área propia. La jugada generó peligro para el equipo y desató la bronca del atacante, que lanzó un comentario al aire visiblemente molesto.
Si bien no se alcanza a distinguir con total claridad lo que dijo, una de las cámaras logró captar el momento justo en el que Driussi descarga su fastidio tras la falta sancionada por el árbitro. "Siempre hace faltas p...", parece leerse en su descargo a los cuatro vientos, ni bien Yael Falcón Pérez sancionó la infracción. La situación pasó desapercibida para muchos, pero evidenció la tensión del encuentro.
Sebastián Driussi "encanó" a un compañero en pleno partido y una cámara lo dejó expuesto
Lejos de quedarse en la queja, el delantero fue clave inmediatamente después. En la jugada siguiente, aprovechó un error defensivo, generó una acción peligrosa y tras su intento, el rebote le quedó a Tomás Galván, que empujó la pelota para marcar el 1-0 parcial.
Así, Driussi pasó del enojo a ser determinante en el resultado, en un partido que tenía mucha importancia para River en la pelea por avanzar a los octavos de final del Torneo Apertura.