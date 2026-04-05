No se vio por TV: el enojo de Sebastián Driussi con un compañero en pleno River-Belgrano

Una reacción negativa de Sebastián Driussi pasó casi inadvertida en plena transmisión, pero hubo una cámara que captó con claridad el gesto del delantero.

Sebastián Driussi, quien estuvo peleado con el arco, saluda a Galván tras uno de los dos goles que convirtió el juvenil de River.

En el duelo ante Belgrano de Córdoba, River Plate vivió un momento de tensión que no se vio en la transmisión. El protagonista fue Sebastián Driussi, quien dejó en claro su enojo en pleno partido.

A los 33 minutos del primer tiempo, con el marcador todavía 0-0, el delantero reaccionó contra su compañero Lautaro Rivero luego de una infracción innecesaria cerca del área propia. La jugada generó peligro para el equipo y desató la bronca del atacante, que lanzó un comentario al aire visiblemente molesto.

Si bien no se alcanza a distinguir con total claridad lo que dijo, una de las cámaras logró captar el momento justo en el que Driussi descarga su fastidio tras la falta sancionada por el árbitro. "Siempre hace faltas p...", parece leerse en su descargo a los cuatro vientos, ni bien Yael Falcón Pérez sancionó la infracción. La situación pasó desapercibida para muchos, pero evidenció la tensión del encuentro.

Sebastián Driussi "encanó" a un compañero en pleno partido y una cámara lo dejó expuesto Driussi explotó contra un compañero en River vs Belgrano Driussi explotó contra un compañero en River vs Belgrano TNT Sports Lejos de quedarse en la queja, el delantero fue clave inmediatamente después. En la jugada siguiente, aprovechó un error defensivo, generó una acción peligrosa y tras su intento, el rebote le quedó a Tomás Galván, que empujó la pelota para marcar el 1-0 parcial.