Qué puesto ocupa Flavio Briatore entre los salarios de los jefes de la Fórmula 1: revelaron cuánto ganan

Un medio especializado dio a conocer una lista de los salarios que perciben los 11 jefes de equipo de la F1. En qué lugar aparece Flavio Briatore.

Mientras las 11 escuderías trabajan en sus monoplazas tras un mes sin Fórmula 1 debido a las cancelaciones de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medior Oriente, en las últimas horas salió a la luz un listado con los salarios de los 11 jefes de equipos, dentro de la cual aparece Flavio Briatore.

Flavio Briatore se ubicó entre los salarios más bajos Como era de esperarse, el mandamás de Alpine no dirige a uno de los equipos más ganadores de la parrilla y su sueldo no es el más alto. Es por ello que en el ranking que publicó Marc Limacher, analista de negocios y editor de BusinessBookGP 2026, aparece en la parte baja con un contrato que le retribuye 2.5 millones de euros por temporada. Ese mismo salario es que el que tiene Ayao Komatsu, jefe de equipo de Haas.

flavio briatore Briatore es uno de los jefes con el salario más bajo en la Fórmula 1. Instagram @briatoreflavio No obstante, a diferencia de lo que cobra Briatore y jefes como Komatsu y Graeme Lowdon de Cadillac, Steve Nielsen, el otro jefe que tiene Alpine, gana mucho menos: percibe ¡800.000 euros anuales!

Zak Brown el jefe que más dinero gana en la Fórmula 1 Por su parte, el jefe que más dinero gana es Zak Brown, quien recibe 12 millones por temporada en McLaren. Quien lo sigue en la lista es Toto Wolff, siete veces campeón del mundo con Mercedes, que gana 8.5 millones por año en la escudería alemana.

Zak Brown, jefe de la escudería McLaren Foto: Fórmula 1 Zak Brown, jefe de la escudería McLaren, es el que más cobra en la F1. Foto: Fórmula 1 Finalmente, el tercer lugar está compartido por Frederic Vasseur de Ferrari, que se lleva 8 millones y Mattia Binotto de Audi, mientras que abajo de ellos se encuentra el exjefe de Franco Colapinto, James Vowles, que gana 7.5 millones por temporada en Williams.