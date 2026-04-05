Mariano Navone se consagró campeón en Bucarest y ganó así su primer título ATP

Mariano Navone conquistó su primer título ATP tras imponerse al español Daniel Mérida por 6-2, 4-6 y 7-5 en la final del ATP 250 de Bucarest . El argentino de 25 años, ubicado en el puesto 60 del ranking, logró el mayor triunfo de su carrera luego de dos definiciones perdidas en 2024.

El encuentro, disputado en el Centro Nacional de Tenis que lleva el nombre de Simona Halep, se extendió durante dos horas y 17 minutos y presentó un desarrollo cambiante, con catorce quiebres de servicio. El tenista oriundo de 9 de Julio, Buenos Aires, dominó el primer set con claridad, cedió el segundo en un parcial con siete rupturas y definió en el tercero tras un cierre ajustado.

No pudo concretar el triunfo cuando sacó 5-3 y dispuso de dos match points, pero recuperó el control, volvió a quebrar en el duodécimo game y selló el 7-5.

El punto con el que Mariano Navone ganó el ATP de Bucarest

La Nave afrontó la final con mayor experiencia tras haber alcanzado dos instancias decisivas en el circuito. Llegó con desgaste acumulado: en semifinales disputó el partido más largo de la semana, de tres horas y 31 minutos, ante Botic van de Zandschulp, donde salvó dos match points. Además, su rival arribó desde la clasificación, lo que incrementó la exigencia física del duelo.

Desde febrero, Navone trabaja con Alberto Mancini, tras cerrar su etapa con Andrés Dellatorre. El cambio marcó un nuevo impulso luego de un período irregular: había sido top 30 en 2024, cayó hasta el puesto 99 y atravesó dificultades físicas, especialmente en los pies.

El título se suma a una racha positiva, con diez triunfos en sus últimos once partidos, y llega después de consagrarse en el Challenger de Punta Cana. Su recorrido incluye títulos en Polonia, Braunschweig, Lima, Poznan, Santa Fe, Santa Cruz de Bolivia, Buenos Aires y Cagliari.

Navone se convirtió en el cuarto campeón argentino en Bucarest, después de Franco Davin, José Acasuso y Juan Ignacio Chela, y saldó su deuda en finales ATP.

Marco Trungelliti no pudo contra Jodar en la final de Marrakech

Marco Trungelliti ATP Marrakech 2026 Marco Trungelliti fue subcampeón en el ATP 250 de Marrakech. ATP

Marco Trungelliti, en tanto, no pudo quedarse con el campeonato en el ATP 250 de Marrakech. Este domingo cayó en dos sets en la final contra el joven tenista español de 19 años, Rafael Jodar, que se impuso con autoridad por 6-3 y 6-2.

De este modo, el santiagueño de 36 años se quedó sin el título, pero eso no le quita haber tenido una semana de ensueño, en la que se convirtió en el tenista más veterano en debutar en el top 100 del Ranking ATP en más de 50 años (y el cuarto en la historia) y el más longevo en meterse por primera vez en una final ATP.